술 권하는 사회 끝났나… 가구당 주류 소비 10분기째 내리막

최근 젊은 층을 중심으로 술을 강권하지 않고 개인의 건강을 웰빙 라이프스타일로 삼는 분위기가 확산하고 있다.게티이미지뱅크

국내 술 소비문화가 확연히 달라지고 있다. 건강을 중시하는 흐름과 함께 회식 문화가 바뀌면서 가구들의 주류 지출이 눈에 띄게 줄어드는 모양새다.

2일 국가통계포털(KOSIS)과 가계동향에 따르면 올해 1분기(1월~3월) 가구의 월평균 주류 실질 소비지출은 1만3000원으로 지난해 같은 기간보다 9.0% 감소했다. 물가 변동의 영향을 제거한 이번 지출 감소 폭은 2019년 분기 통계를 다시 집계한 이후 가장 큰 규모다. 주류 실질 소비지출은 2023년 4분기(-4.4%)부터 시작해 10분기 연속 감소세를 이어가고 있다.

통상 설이나 추석 명절이 포함된 분기에는 주류 소비가 늘어나는 경향이 있었지만 최근 들어서는 이러한 경향도 옅어진 분위기다. 코로나19 사태 이후 음주와 회식 문화가 변화하고 건강을 중시하는 문화가 확산한 영향으로 해석된다. 최근에는 의도적으로 음주를 지양하는 ‘소버 큐리어스’ 문화가 퍼지면서 비알코올이나 무알코올 주류가 새로운 트렌드로 자리를 잡고 있다는 관측이다. 다만 가계동향조사에서 무알코올 주류는 주류 지출 항목으로 함께 집계된다. 반면 담배 실질 소비지출은 지난 1분기에 1.5% 증가하며 4분기 연속 전년 동기 대비 증가세를 나타내 대조를 이뤘다.

물가상승분이 반영된 명목 지출로 살펴봐도 술 소비는 완연한 감소세다. 지난 1분기 주류의 명목 소비지출은 지난해보다 7.5% 감소하며 8분기째 줄었다. 가구주 연령대별로 살펴보면 50대 가구에서 10.2% 줄어 전 연령대 가운데 감소 폭이 가장 컸던 것으로 나타났다. 60세 이상 가구도 6.9% 감소했다. 39세 이하 가구와 40대 가구에서는 각각 5.7%와 5.1% 줄었다. 39세 이하 가구는 5분기 연속 그리고 40대 가구는 9분기째 감소세를 기록 중이다.

국내 주류 소비지출이 감소세를 보이는 반면, 의도적으로 음주를 지양하는 이들을 겨냥한 무알코올 음료 시장은 새로운 트렌드로 주목받고 있다. 제미나이를 이용해 생성한 AI이미지

주류 소비 감소는 출고량 지표에서도 확인된다. 2024년 국내 주류 출고량은 315만1000㎘(킬로리터)로 집계됐다. 이는 2014년 380만8000㎘에서 10년 새 17.3% 감소한 수준이다. 한 번 술을 마실 때 지나치게 많은 양을 마시는 폭음 문화도 바뀌는 추세다. 질병관리청에 따르면 지난해 국내 17개 시도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%였다. 이 수치는 2021년 31.7%에서 2023년 35.8%로 2년 연속 올랐다가 이후 다시 2년 내리 하락한 것으로 조사됐다.

전문가들은 이 같은 주류 소비 감소가 일시적인 현상이 아닌 사회 구조적 변화에 따른 장기적 흐름이라고 분석한다. 과거의 부어라 마셔라 식의 집단적 음주 문화가 해체되고 개인의 건강과 휴식을 우선시하는 웰빙 라이프스타일이 정착되었다는 해석이다.

주류 업계 역시 이러한 흐름에 맞춰 저도수 음료나 무알코올 라인업을 강화하는 등 체질 개선에 속도를 낼 것이라는 관측이 나온다. 앞으로도 건강을 고려한 가치 소비가 이어지면서 전통적인 주류 시장의 축소와 대안 주류 시장의 성장은 당분간 지속될 전망이다.

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