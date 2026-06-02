고준희, 또 라면 4봉지 먹방 "1개 더 먹을 수 있어"

배우 고준희가 라면 4개를 한번에 먹는 식성을 보여줬다.

고준희는 1일 자신의 유튜브 채널에서 광장시장 라면집에서 라면 먹방을 했다.

고준희는 라면집에 가면서 "예전에 한 번 가려고 했는데 섭외가 안 돼서 못 갔다. 쯔양씨가 다녀간 영상을 보고 꼭 와보고 싶었다"고 말했다.

라면집에 도착한 고준희는 매니저와 라면 먹방 대결을 했다. 매니저가 "라면 3개 이상 먹는다"고 하자 고준희는 "그럼 배틀을 붙어 보자"고 했다.

제작진은 고준희가 지난번에 라면 4개를 먹는 걸 보여준 영상이 조회수가 잘나왔다고 했다. 고준희는 "그런데 속상한 게 댓글을 보니까 중간에 먹다가 뱉은 거 아니냐는 얘기가 있더라"고 말했다.

고준희는 "이거 원샷으로 가야 한다. 끊으면 안 된다"고 했다.

매니저는 라면 3개를 먹은 뒤 "오늘 누나를 이겨보려고 아침부터 아무 것도 안 먹었다. 그런데 3개가 한계다"고 말했다.

고준희는 여유롭게 4개를 먹고 5개째를 먹을지 고민하다가 멈췄다.

그는 "신라면이었으면 5개까지 가능했을 것 같다"고 했다.

고준희는 그러면서 "난 키가 크지 않냐. 키를 채우려면 라면 4봉지를 먹어야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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