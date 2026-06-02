'백전무패' 클릭비, '7人 완전체' 11년 만에 단독 콘서트

클릭비. (사진 = DSP미디어 제공)

'K-팝 밴드' 원형으로 통하는 1.5세대 K-팝 그룹 '클릭비(Click-B)'가 11년 만에 7인 완전체 콘서트를 연다.

1일 클릭비 측에 따르면, 클릭비는 오는 8월 8~9일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 '클릭비 리클릭(CLICK-B RE:CLICK)(한여름밤의 꿈 Vol.2)'을 펼친다.

지난 2015년 무대 이후 우연석, 김태형, 오종혁, 김상혁, 하일라, 유호석, 노민혁 7인이 모두 나서는 콘서트다.

특히 콘서트 첫날인 8월8일은 클릭비의 데뷔 27주년 기념일 다음 날이라 특별함을 더한다.

클릭비 측은 "데뷔 27주년을 맞이하는 상징적인 시기에 맞춰 주말 이틀간 진행되는 이번 콘서트는 멤버들과 관객들이 팀의 발자취를 함께 되짚어보고 기념하는 자리가 될 예정"이라고 기대했다.

클릭비는 이번 콘서트에서 활동 당시를 아우르는 대표곡들을 중심으로 세트리스트를 짠다.

클릭비 측은 "공연명인 '리클릭(RE:CLICK)'에서 알 수 있듯 향후 팀의 지속적인 활동을 이어 나가기 위한 새로운 출발점을 예고했다. 단발성 이벤트가 아닌 팀의 지속적인 활동을 약속한다"고 덧붙였다.

1999년 일곱 멤버로 출발한 클릭비는 당시 '백전무패' '카우보이' '드리밍' 등의 히트곡을 냈다. 2002년 3.5집 활동 이후 4인 체제로 재편해 활동했다. 그러나 당시 '클릭비는 영원히 7명이다'라는 의미가 담긴 노래 '7-3=7'을 만들어 멤버들의 변함없는 우정을 표현하기도 했다.

2013년 말 군복무 중이던 에반(유호석)을 제외한 우연석, 김태형, 오종혁, 김상혁, 하현곤, 노민혁 멤버 6명으로 자신들을 발굴한 DSP미디어 소속 가수들의 합동 콘서트 'DSP 페스티벌'에 출연했다. 이후 2년 뒤 완전체로 콘서트를 열었다.

이번 콘서트 티켓 예매는 오는 8일 오후 4시부터 예매처 놀(NOL)티켓에서 가능하다.

<뉴시스>

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