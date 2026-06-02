신지 "신혼여행 대신 '히든아이' 출연…난 찐애청자"

그룹 코요태 신지가 신혼여행을 포기하고 '히든아이'에 출연할 정도로 애청자라고 했다.

신지는 1일 방송한 MBC에브리원 예능프로그램 '히든아이'에 게스트로 출연했다.

신지는 "이 자리에 너무 오고 싶었다"고 했다.

김성주는 "결혼한지 얼마 안 된 새 신부"라고 했다. 신지는 김성주를 향해 "결혼식에 직접 와주셨다"고 말했다.

신지는 "결혼식이 끝나고 긴장이 풀렸다. 여긴 최상의 컨디션으로 와도 모자란데 컨디션이 좋지 않다. 동갑친구인 김동현과 비슷해 보일까봐 걱정"이라고 해 웃음을 자아냈다.

'신혼여행을 포기하고 '히든아이'에 출연했다'는 얘기에 신지는 "파일럿프로그램일 때부터 너무 좋아했다. 중동 사태로 신혼여행이 미뤄지게 됐는데 딱 마침 '히든아이'에서 스케줄이 되냐고 해서 '신혼여행은 중요하지 않다. 히든아이가 중요하다'고 말하며 이 자리에 왔다. 찐애청자"라고 말했다.

신지는 또 "신랑도 내가 이 프로그램을 얼마나 좋아하는지 안다. 신랑도 같이 오고 싶어했을 정도로 신랑 역시 팬"이라고 했다.

1981년생인 신지는 1988년생인 가수 문원과 지난달 2일 결혼했다.

<뉴시스>

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