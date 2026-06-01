5월 수출 877.5억弗… 반도체가 견인했다

한국의 5월 수출이 877억5000만달러(약 131조9500억원)를 기록하며 월간 기준 역대 최대기록을 세웠다. 슈퍼 호황을 맞은 반도체가 전체 수출을 견인한 결과다.
1일 산업통상부가 발표한 ‘2026년 5월 수출입 동향’에 따르면 5월 수출액은 지난해 같은 달보다 53.2% 증가했다. 기존 최대치였던 지난 3월(872억달러) 기록을 뛰어넘으며 3개월 연속 800억달러를 넘었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 60.7% 증가한 42억8000만달러로 사상 처음으로 40억달러를 초과했다.
수입은 전년 동월 대비 20.8% 증가한 608억달러로 무역수지는 269억5000만달러 흑자를 기록했다.
수출을 견인한 건 반도체였다. 5월 반도체 수출은 전년 동월 대비 169.4% 급증한 371억6000만달러로 집계했다. 직전 최고액인 3월(328억달러)을 크게 웃도는 수치로, 반도체 수출은 3개월 연속 300억달러 돌파, 14개월 연속 월 기준 역대 최대 성과를 이어갔다.
반도체 외에도 컴퓨터 41억8000만달러(290.7%), 석유화학 37억달러(11.1%), 선박 26억1000만달러(16.7%) 등 20대 주력 수출 품목 중 12개의 수출이 증가했다. 화장품(11억8000만달러·24.2%) 수출도 K뷰티 선호도 확대로 역대 5월 기준 최대 실적을 냈다.
다만 수출 2위인 자동차 수출액은 58억3000만달러로 전년 동월 대비 5.9% 줄었다. 국내 화재와 중동 전쟁 여파로 인한 자동차 부품 공급 차질과 미국 관세 등으로 현지 생산이 늘어난 영향으로 풀이된다.
지역별로 9개 주요 수출지역 중 중국, 미국, 아세안, 유럽연합 등 7곳의 수출이 늘었다. 강감찬 산업부 무역투자실장은 “현재 추세라면 산업연구원이 전망했던 9200억달러나 한국은행이 제시했던 9500억달러 전망치에 근접하거나 그 이상도 가능할 수 있다”며 “낙관적으로 본다면 연간 1조달러 수출 달성도 불가능한 수치는 아니다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지