한국·아프리카 외교장관회의 개최… 공급망·경제 협력 모색

외교부는 1일 서울 중구 롯데호텔서울에서 한·아프리카 외교장관회의를 개최했다. 회의에는 아프리카 50개국 대표와 역내 국제기구인 아프리카연합(AU), 아프리카개발은행(AfDB), 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA), 아프리카 질병통제예방센터(CDC) 수장들이 참석했다. 정부가 이들 국가와 지역 국제기구를 단독으로 초청한 건 이번이 처음이다.

서울 모인 阿 외교 수장들 조현 외교부 장관(앞줄 가운데)이 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 한·아프리카 외교장관회의에서 아프리카 국가 외교장관 및 지역기구 인사들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

조현 외교부 장관은 개회사에서 “세계는 공급망, 에너지, 식량 안보 등 다양한 분야에서 다층적 도전에 직면해 있고 이러한 도전 과제들은 세계 경제의 불확실성을 가중하고 있다”고 진단했다. 조 장관은 “전환기에는 개별 국가가 대응하는 데 한계가 있고, 위기가 미치는 영향은 국가마다 달라도 그 파급 효과는 서로 깊이 연결돼 있다”며 “한·아프리카의 긴밀한 협력이 어느 때보다 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “이번 회의 결과를 토대로 한국과 아프리카는 2029년 한·아프리카 정상회의 개최 논의를 시작할 것”이라고 말했다.



조 장관과 회의를 공동 주재한 올해 아프리카연합(AU) 부의장국 가나의 사무엘 오쿠제토 아블라콰 외교장관은 “아프리카와 한국은 상호 보완적인 강점을 갖고 있으며 상호 이익이 되는 협력에서 막대한 잠재력이 있다”며 “이번 회의가 2024년 한·아프리카 정상회의에서 만들어진 추진력을 더욱 공고히 하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.



이번 회의에서는 공급망 위기 대응과 경제협력 확대 등 한국과 아프리카의 협력 방안을 주요 의제로 다룬다. 아프리카는 최근 이란 전쟁에 따른 에너지 공급망 불안과 미·중 전략경쟁, 보호무역주의 확산 기조 속에서 전략적 중요성이 커지고 있는 지역이다.



특히 호르무즈해협 봉쇄 이후 정부는 나이지리아·리비아·앙골라 등 아프리카 주요 산유국과의 협력을 확대하며 원유 공급망 다변화를 추진하고 있다. 조 장관은 2일까지 이번 회의에 참석한 국가의 외교장관 등과 개별 양자 회담을 갖는다. 한국기업 진출, 공급망 위기 대응, 재외국민 보호 등 제반 현안에 대해 논의하고 양국 관계 증진 방안을 모색할 예정이다.



한·아프리카 협력 확대를 위한 고위급 외교 일정도 이어진다. 이재명 대통령은 2일 청와대에서 아프리카 각국에서 방한한 장관급 인사들을 만나 협력 증진 방향에 대한 의견을 교환할 예정이다. 강유정 청와대 수석대변인은 “이번 접견에는 아프리카 국가 및 AU 등 지역 국제기구에서 20여명의 장관급 인사들이 참석한다”고 전했다.

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