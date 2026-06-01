서울 SK, 권영상 단장 체제 출범…전준범 FA 영입으로 외곽 보강

남자프로농구(KBL) 서울 SK는 SK텔레콤 인사에 따라 권영상 SK텔레콤 부사장을 신임 단장으로 선임했다고 1일 밝혔다. 구단 운영을 총괄할 프런트 수장 교체로, 팀의 중장기 운영 방향 변화로 해석된다.

서울 SK 나이츠 로고. 서울 SK 제공

권영상 신임 단장은 SK텔레콤에서 정책협력실장, CR 전략실장 등을 거친 대외협력·전략 기획 분야 전문가다. 현재 커뮤니케이션 지원실장 업무를 맡고 있으며, 향후 해당 직책과 프로농구단 단장직을 겸임한다.

같은 날 SK는 자유계약선수(FA) 시장에서 국가대표 출신 포워드 전준범과 1년 계약(연봉 5000만원)에 합의했다고 발표했다.

전준범은 2013년 드래프트 9순위로 프로에 데뷔해 통산 436경기를 소화한 베테랑 슈터다. 통산 3점슛 성공률 36.4%, 경기당 평균 1.3개의 외곽슛을 기록하며 외곽 옵션으로 꾸준한 경쟁력을 보여왔다.

서울 SK 포워드 전준범 선수. 서울 SK 제공

SK는 전준범 영입 배경에 대해 “고참급 경험과 안정적인 외곽 슈팅 능력을 통해 팀 공격 옵션을 넓힐 수 있다”고 설명했다. 지난 시즌 제한된 출전 시간 속에서도 평균 2점, 0.8리바운드를 기록하며 벤치 자원으로 역할을 수행했다.

전준범은 구단을 통해 “기회를 준 구단과 전희철 감독에게 감사하다”며 “몸 상태를 끌어올려 전성기 퍼포먼스를 되찾고 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다”고 각오를 밝혔다.

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