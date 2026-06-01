글로벌 인재 모여라! [한강로사진관]

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국내외 기업과 청년 구직자를 연결하는 채용박람회인 ‘2026 글로벌 탤런트 페어(Global Talent Fair)’가 1일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다.

산업통상자원부와 고용노동부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등이 주관한 이번 행사는 글로벌 인재 채용 수요가 있는 국내외 기업과 청년 구직자, 외국인 유학생들에게 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사장에는 외국인투자기업채용관, 해외기업취업관, 외국인유학생채용관 등이 운영됐으며 참가 기업들은 채용 상담과 현장 면접을 진행했다. 구직자들은 기업 인사담당자들과 직접 만나 채용 절차와 직무 정보를 확인하고 취업 전략을 상담받았다.

부대행사로는 채용설명회와 취업 특강, 이력서 컨설팅, 모의면접 등이 진행됐다. 해외 취업을 희망하는 청년들과 국내 취업을 준비하는 외국인 유학생들도 행사장을 찾아 기업 관계자들과 채용 정보를 교환했다.

KOTRA 관계자는 “글로벌 인재 확보를 원하는 기업과 취업을 준비하는 청년들이 직접 만날 수 있는 기회의 장”이라며 “구직자들이 다양한 기업 정보를 얻고 실질적인 취업 기회를 찾을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

글로벌 탤런트 페어는 외국인투자기업 채용박람회와 글로벌 일자리 관련 행사를 통합해 운영하는 국내 대표 글로벌 채용 행사로, 2일까지 코엑스에서 열린다.

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