유영하 "박근혜, 단종처럼 멍에 벗고 복위될 것"

국민의힘 유영하 의원이 박근혜 전 대통령과 관련해 "노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것"이라고 주장했다.



박 전 대통령의 최측근인 유 의원은 1일 페이스북에서 "진실은 가둬지지 않고, 숨겨지지도 않는다"면서 이같이 밝혔다.

국민의힘 추경호 대구시장 후보의 유세를 지원하고자 지난 5월 31일 대구 수성못을 찾은 박근혜 전 대통령이 시민들과 인사를 하고 있다. 오른쪽은 국민의힘 유영하 의원. 연합뉴스

유 의원은 "내게 남은 마지막 소명이기에 서두르지 않고 천천히 갈 것이다. 더디더라도 끝까지 포기하지 않고 가야만 한다"라고도 했다.



그는 이어 "한 가지 분명한 것은 그대들이 했던 조리돌림과 잔인한 칼춤을 추면서 자행했던 인격 살인에 대한 대가는 꼭 받을 것이고 그날이 멀지 않았다는 것"이라고도 덧붙였다.



그는 박 전 대통령과 전날 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원을 위해 대구 서문시장과 수성못을 방문한 일을 언급한 글에서 이 같은 발언을 했다.



유 의원은 "인산인해라는 말 이외에 달리 표현할 말이 떠오르지 않는다"면서 "사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 것은 그곳에 오신 분들이 보여준 대통령님에 대한 사랑과 그리움이다. 말하지 않아도 얼굴 표정과 몸짓으로 알 수 있다"고 적었다.



그는 또 "손이 잡히고 어깨까지 잡아 당겨져서 통증이 있다고 하신다"며 "사저에 도착하자마자 응급치료하시고 내일부터 안정을 취하시라는 말씀밖에 드릴 말씀이 없었다"고 덧붙였다.



박 전 대통령은 최근 대구를 시작으로 충청권과 영남권, 강원 등을 잇달아 방문하며 국민의힘 후보에게 힘을 실어주는 등 사실상 선거 지원 행보를 했다.



이는 지난 2017년 국정농단 사태로 탄핵된 이후 9년 만의 정치 행보다.



정치권 안팎에서는 탄핵 이후 제한적 공개 활동에 머물렀던 박 전 대통령이 지방선거를 앞두고 정치활동 재개에 나선 것이 아니냐는 해석도 내놓고 있다.

<연합>

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