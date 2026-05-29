4월 은행 주담대 금리 연 4.31%로 소폭 감소… 7개월 만에 하락

지난달 주택담보대출 금리가 7개월 만에 하락했다.

한국은행이 29일 발표한 ‘금융기관 가중평균금리’ 통계에 따르면 지난 4월 중 예금은행의 주택담보대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.31%로 전월보다 0.03%포인트 낮아졌다. 지난해 10월(3.98%) 이후 7개월 만의 하락 전환이다.

중동 전쟁 여파에 따른 시장금리 상승으로 주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리의 최저 수준이 연 5%를 넘긴 25일 서울 시내 한 은행 영업점에 주택담보대출 홍보물이 게시돼 있다. 뉴시스

고정형 주택담보대출 금리는 4.34%로 0.02%포인트 올라 7개월 연속 상승세를 보였지만 변동형 금리가 4.28%로 0.11%포인트 하락해 이를 상쇄했다.

전체 가계대출 금리도 4.43%로 0.08%포인트 낮아졌다.

주택담보대출 중 고정형 금리 비중은 3월 60.8%에서 4월 47.8%로 13.0%포인트 축소됐다. 지난해 11월(90.2%) 이후 6개월 연속으로 비중이 줄어 2021년 7월(43.9%) 이후 4년9개월 만에 최저치를 기록했다.

가계대출 중 고정형 금리 비중 역시 35.5%에서 27.8%로 7.7%포인트 줄었다. 2022년 7월(21.4%) 이후 3년9개월 만에 가장 낮은 수준이었다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 “보금자리론 금리 인상 등으로 고정금리가 상승했다”며 “상대적으로 금리 수준이 낮은 변동금리 취급 비중이 높아졌다”고 설명했다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출 금리는 4.20%로 변동이 없었다.

저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.92%로 전월보다 0.10%포인트 높아졌다. 정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.87%)와 금융채·양도성예금증서(CD) 등 시장형 금융상품 금리(3.07%)는 각각 0.08%포인트, 0.09%포인트 상승했다.

은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이인 예대금리차(1.28%포인트)는 0.10%포인트 줄었다. 다만 신규 취급액이 아닌 잔액 기준 예대금리차(2.28%포인트)는 0.01%포인트 확대됐다.

은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(3.34%), 신용협동조합(3.20%), 상호금융(2.93%), 새마을금고(3.19%)에서 각 0.12%포인트, 0.12%포인트, 0.08%포인트, 0.05%포인트 올랐다.

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