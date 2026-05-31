싱가포르항공, 8월부터 싱가포르-암스테르담 주 10회 운항

싱가포르항공은 8월부터 싱가포르-암스테르담 노선을 증편 운항한다.

싱가포르항공은 아시아태평양 지역과 유럽 간 여행 수요 증가를 반영해 오는 8월부터 10월 22일까지 싱가포르-암스테르담 직항 노선 운항을 현행 매일 1회에서 주 10회로 확대한다고 31일 밝혔다.

싱가포르항공은 해당 기간 싱가포르-암스테르담 노선을 보잉 777-300ER 기종으로 매일 1회 운항하는 한편, 장거리형 에어버스 A350-900LH기종을 화·목·토요일 추가 투입해 주 3회 증편 운항한다.

이번 증편은 싱가포르항공이 최근 추진 중인 유럽 노선 확대 전략의 일환이다. 싱가포르항공은 바르셀로나를 경유하는 싱가포르-마드리드 노선을 주 5회 신규 운항한 데 이어, 맨체스터·밀라노 노선 매일 운항, 뮌헨 노선 주 10회 증편, 런던 개트윅 노선 하루 2회 증편 등 유럽 전역에서 네트워크를 강화하고 있다.

이를 통해 글로벌 노선 연결성을 높이고, 고객들의 노선 선택 폭과 싱가포르를 통한 환승 편의성도 높여 나간다는 계획이다.

다이 하오유 싱가포르항공 마케팅 기획 수석 부사장 은 “암스테르담은 유럽 네트워크의 중요한 거점”이라며 "싱가포르항공은 싱가포르 허브를 기반으로 아시아태평양을 비롯한 전 세계 여행 수요에 대응하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

그는 또 “이번 증편은 암스테르담 노선의 장기적인 성장 가능성을 고려해 내린 결정”이라며 “10월 이후 추가 증편 여부도 검토할 계획"이라고 밝혔다.

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