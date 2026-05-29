구성환 반려견 '꽃분이' 샴푸 나온다…"수익 전액 기부"

배우 구성환이 최근 무지개다리를 건넌 반려견 ‘꽃분이’와의 마지막 추억을 따뜻한 선행으로 이어간다.

구성환은 28일 소셜미디어를 통해 반려견의 이름을 딴 꽃분이 샴푸 출시 소식을 전했다.

그는 해당 제품에 대해 "스태프들과 오랜 시간 성분과 향을 함께 고민해 완성한 결과물"이라고 설명했다.

구성환은 "꽃분이를 영원히 기억하며, 꽃분이 샴푸 관련 저의 모든 수익은 유기견 보호소에 전액 기부한다"고 전했다.

이어 "반려동물이 우리와 함께 건강한 일상을 보낼 수 있도록 꽃분이와 구성환이 언제나 같은 마음으로 응원하겠다"고 했다.

또한 그는 "꽃분이 덕분에 정말 많은 사랑을 받을 수 있었다. 여러분의 넘치는 사랑 덕분에 함께 광고를 찍으며 소중한 추억도 만들 수 있었다"고 했다.

그러면서 "꽃분이 샴푸는 저와 꽃분이가 함께한 마지막 따뜻한 기억이기에 더 뜻깊은 곳에 쓰고 싶다"며 "꽃분이가 받았던 사랑이 또 다른 아이들에게도 작은 희망과 따뜻함으로 전해졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.

구성환은 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 반려견 꽃분이와 함께하는 소소한 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.

<뉴시스>

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