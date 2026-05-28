스타벅스, ‘조건없는 환불’ 악용한 카드깡 우려에…선불카드 판매 일시 중단

스타벅스 코리아가 마케팅 논란 이후 한시적으로 시행하는 ‘조건 없는 환불’ 조치를 악용한 이른바 ‘카드깡(신용카드 현금화)’ 우려가 확산하자 선불카드 판매를 일시 중단하기로 했다.

스타벅스는 28일부터 다음 달 14일까지 무기명 실물 스타벅스 카드 판매를 일시 중단한다고 밝혔다.

28일 스타벅스 매장에 신규 무기명 실물카드 판매 중단 및 환불 기준 완화 관련 공지가 게시돼 있다. 뉴시스

이 기간 온라인 플랫폼 등에서 구매할 수 있는 e카드 교환권 판매도 제한된다. 10만원권 판매는 모든 플랫폼에서 중단되며 1만∼7만원권에 대해서는 플랫폼별로 다르게 적용된다. 실제 이날부터 KT알파가 운영하는 ‘기프티쇼 비즈’에서 스타벅스 e카드(1만˙2만˙3만˙5만˙7만원권) 교환권 판매가 중단됐다. 온라인 쇼핑몰에서도 일제히 중지됐다.

스타벅스 관계자는 “실물과 e카드를 현금화하기 위해 악용되는 사례를 예방하기 위한 조치”라고 말했다. 이 같은 발표 이후 중고거래 플랫폼 등에서 할인된 가격에 스타벅스 e카드나 상품권을 매입한 뒤 이를 스타벅스에서 액면가 그대로 환불받아 차익을 남기려는 움직임이 포착됐다. 이에 따라 신용카드로 선불카드를 대량 충전한 뒤 현금으로 돌려받는 부정한 현금화 우려가 불거졌다.

27일 오후 서울 시내 한 스타벅스 매장에 게시된 환불 관련 안내문. 뉴시스

앞서 스타벅스는 최근 충전식 선불카드 잔액을 환불해달라는 소비자 요구가 거세지자, 다음 달 1일부터 14일까지 2주간 충전 금액 사용 비율과 관계없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 전액 환불을 지원한다고 발표했다. 기존 이용약관상으로는 최종 충전 잔액의 60% 이상을 사용해야만 남은 잔액을 환부받을 수 있었지만 예외 규정을 적용하기로 한 것이다.

스타벅스 관계자는 “향후 스타벅스 카드 환불 규정과 관련해 소비자의 다양한 의견을 경청하고 불편 사항을 개선하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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