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경기 유권자 3명 중 1명은 60대… ‘실버 보터’ 표심 향배 주목 [6·3의 선택]

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의정부=이하늘 기자 2sky@segye.com

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제9회 전국동시지방선거 사전투표가 29, 30일 이틀간 진행되는 가운데 경기권 고령층의 표심 향배에 관심이 쏠리고 있다.

 

과거 경기의 유권자 중 비중이 높았던 40대 이하는 정체된 반면 60대 이상의 고령층 유권자는 사상 처음으로 30%를 넘어 주류로 자리매김했다.

 

28일 행정안전부의 6∙3 지방선거 경기도 선거인 명부를 분석한 결과 경기도 총선거인 수는 1187만8997명으로 4년 전 지방선거 대비 38만명이 늘었다. 

제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 서울 서대문구 신촌동 사전투표소에서 관계자가 기표용구를 들어 보이고 있다. 뉴스1
제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 서울 서대문구 신촌동 사전투표소에서 관계자가 기표용구를 들어 보이고 있다. 뉴스1

특히 ‘실버 보터(Silver voter)’이 눈에 띄게 급증했다. 60대가 200만5993명(16.8%),  70대 이상이 157만4650명(13.2%)으로 전체 유권자의 30.2%를 차지했다. 경기도내 역대 전국 단위 선거에서 60대 이상의 비율이 30%를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

 

2018년 제7회 지방선거 당시 21.4%(222만여명)에 불과했던 60대 이상 유권자 비율은 2022년 25.7%(295만여명), 올해는 30.2%까지 증가했다.

 

반면 40대 이하 유권자들이 차지하는 비중은 줄었다.

 

2018년 지방선거 당시 전체 유권자 중 30∼40대가 차지하는 비중은 40.5%(425만8011명)으로 60세 이상(21.4%∙226만1480명)의 두 배 가량 됐다. 그러나 9회 지방선거에서는 30∼40대 비중이 34.6%(412만6336명)으로 줄어 든 반면 저출생∙고령화 현상으로 60세 이상의 비중이 자연스럽게 늘어난 것으로 분석된다.

 

고령층의 유권자가 늘어나면서 정당은 세대 맞춤형 공약으로 지지를 호소하고 있다.

 

더불어민주당은 지역사회 통합돌봄 확대, 국민의힘은 어르신 대중교통 무료화 등 60대 이상 유권자의 표심을 얻기 위해 맞춤형 공약을 내세우고 있다. 

 

특히 경기북부 접경·농촌지역은 고령층 비중이 높아 후보들의 노인복지·교통·의료 공약 경쟁도 치열해지고 있다. 실제 전체 인구 수 대비 60대 이상의 비율이 높은 포천(39%)·연천(44%)·가평(44%) 등은 고령층 표심이 당락을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

 

경기도내 기초단체장 선거캠프 관계자는 “60대 이상 고령층의 민심을 잘 읽어야 선거에서 유리한 고지를 점할 수 있다”며 “고령화가 심화되는 가운데 향수 선거에서도 60대 이상 유권자층의 영향력은 더욱 커질 수밖에 없을 것”이라고 전망했다.


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