전기차 충전, 꽂기만 하면 끝…고속도로 휴게소서 9월 시범운영

정부가 9월 말부터 고속도로 휴게소에 있는 전기자동차 공공 급속충전기에 자동 충전‧결제 시스템(PnC, Plug & Charge)를 시범 적용한다.

기후에너지환경부는 28일 한국환경공단, 현대자동차그룹과 함께 ‘전기차 자동 충전‧결제서비스(PnC)’ 인증체계 구축을 위한 실무협의를 진행했다.

이번 실무협의는 민관이 협력해 전기차와 충전기 간 인증 방식을 하나로 통합하고, 호환성과 보안성이 확보된 공공 자동 충전‧결제 통합 인증시스템(PKI, Public Key Infrastructure)을 마련하기 위해 진행됐다.

서울 용산구 용산역 주차장 전기차 충전소. 뉴시스

현재 기후부는 전기차 충전 시 사용자 인증과 결제를 자동으로 처리하는 PnC 서비스의 올 하반기 도입을 추진하고 있다.

PnC는 전기차에 충전 연결기(커넥터)를 연결하면 별도의 회원카드 인증이나 앱 실행 없이도 차량 인증과 결제가 자동으로 이뤄지도록 하는 기술이다. 그동안 전기차 충전 과정에서 반복되던 인증·결제 절차를 줄여 이용 편의를 높일 수 있다. 현대차그룹은 국내 주요 충전 사업자 12개사와 협업해 지난해 말 기준 이피트(E-pit) 충전소 64곳에서 PnC 서비스를 제공하고 있다.

앞으로 기후부는 자동 충전·결제 통합 인증시스템의 최적화 방안을 도출하고, 다양한 차종 및 충전기 간 호환성 확보와 해킹 방지를 위해 기술적 검증 작업을 진행할 예정이다.

실무협의와 기술 검증을 거쳐 오는 9월 말까지 고속도로 휴게소에 설치된 공공 급속충전기에 자동 충전‧결제 시스템을 시범 적용한다.

박판규 기후부 탈탄소녹색수송혁신과장은 “PnC 관련 기술을 갖춘 현대차와 충전기를 실질적으로 관리하는 공단 등 세 기관이 힘을 합치면 대국민 충전 편의성을 높일 수 있을 것”이라며 “관련해 업무협약(MOU)도 체결하고 올해 하반기에는 PnC 도입이 구현될 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

현대차 관계자는 “PnC 시스템이 국내 생태계 전반으로 확산해 선순환해야 한다”며 “그럴 경우 정부가 목표로 하는 2030년 전기차 누적 420만대 보급을 달성하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

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