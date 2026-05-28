6월 5일부터 2026 세븐브릿지 투어 티켓 판매 시작

지난해 부산에서 첫 선을 보여 참가자들로부터 폭발적인 인기를 끌었던 ‘세븐 브릿지 투어’가 티켓 판매를 시작으로 제2회 행사를 시작한다.

부산시는 다음달 5일 오후 2시부터 ‘2026 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산’의 티켓 판매를 시작한다고 28일 밝혔다.

다음달 5일부터 세븐브릿지 투어 티켓 판매가 시작된다. 사진은 2026 세븐브릿지 투어 포스터. 부산시 제공

‘세븐브릿지 투어’는 부산 광안대교를 포함한 4개의 해상교량과 2개의 지하차도, 1개의 터널을 자전거로 달리는 해양관광 콘텐츠다. 올해 행사는 9월 20일 개최되며, 칠칠코스(77km) 단일코스로 운영된다. 광안대교를 출발해 공항로에서 반환하는 순환형 코스로, 높은 난도와 경관으로 유명한 부산항대교의 회전램프 구간이 포함돼 있어 참가자들로부터 큰 관심을 끌 전망이다. 참가자 전원에게 고급 기념품과 완주메달, 번호표, 기록칩 등이 제공된다.

올해 티켓은 총 4000매 규모로 판매되며, 조기 예약(얼리버드)·개인·단체·외국인 관광상품 등 다양한 방식으로 운영된다. 먼저 얼리버드 티켓은 다음달 5일 오후 2시부터 정가 대비 20% 할인된 8만원으로 총 300매 한정 판매된다. 일반 개인 참가 티켓은 2700매 규모로 다음달 11일 오후 2시부터 17일 오후 11시59분까지 판매된다. 10인 이상 20인 이하 단체 참가 티켓의 경우 총 500매 규모로 같은 기간 별도 접수를 통해 운영된다.

시는 해외 참가자 유치와 체류형 관광 활성화를 위해 글로벌 온라인 여행사(OTA) 및 외국인 국내관광(인바운드) 여행사와 연계한 외국인 관광상품도 500매 규모로 별도 운영할 예정이다.

티켓은 공식 판매 대행사인 NOL 인터파크를 통해 구매할 수 있으며, 단체구매의 경우 행사 공식 누리집에서 별도 신청하면 된다.

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