광주 전방·일방 챔피언 시티 주주 건설사가 시공한다

챔피언스시티복합개발PFV가 광주시 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지에 추진 중인 대규모 복합개발 프로젝트 올 뉴 챔피언스시티(챔피언스시티)의 시공에 주주 건설업체가 참여한다.

챔피언스시티복합개발PFV는 28일 PFV 주주인 신영과 우미건설이 사업에 직접 참여하는 구조 로 전환하고 우미건설을 챔피언스시티 1차 시공사로 선정했다고 밝혔다.

이번 사업은 외부 도급에 의존하던 기존 방식에서 벗어나 PFV 주주가 AMC(자산관리회사)와 시공사로 직접 참여하는 자체사업 구조로 전환했다.

챔피언스시티는 광주시 북구 임동 100-1번지 일원, 옛 전방·일신방직 부지 약 29만8000㎡ (약 9만평)를 개발하는 광주 최초 디벨로퍼형 복합개발 프로젝트다. 총 4315세대 규모의 주거시설과 함께 더현대 광주, 특급호텔, 업무시설, 문화·상업시설, 역사공원 등이 유기적으로 결합된 형태로 조성된다.

프로젝트 기획 단계부터 상품 설계, 앵커 테넌트 유치·운영 전략까지 디벨로퍼가 직접 설계하 는 통합 개발 모델이 적용된다. 챔피언스시티 중심에는 어반 코어(Urban Core) 개념을 적용해 백화점·호텔·공원·업무시설 등 도시 곳곳을 걸어서 이동할 수 있는 보행 중심 도시를 구현할 계획이다.

이를 통해 광주의 새로운 중심 생활권을 형성하는 자족형 복합도시로 완성한다는 구상이다. 주요 사업 현황으로는 ‘더현대 서울’의 약 1.5배 규모로 조성될 더현대 광주가 지난해 11월 착공식을 갖고 본격적인 개발에 나섰다. 2029년 상반기 개장을 목표로 하고 있다. 광주 최초의 실내 식물원과 다양한 글로벌 브랜드 매장이 들어서는 초대형 복합쇼핑몰로 조성된다. 특급 호텔의 경우에는 국내외 주요 브랜드들이 입점 희망 의사를 밝히고 있는 것으로 알려져 있다.

올 하반기 중 분양 예정으로 우미건설이 시공을 맡게 될 챔피언스시티 1차는 지하 3층~지상 49층, 12개 동, 전용면 적 84~214㎡, 총 3216세대 규모다. 전체 가구의 78%를 차지하는 2534가구는 전용면적 84㎡로 설계된다. 광주 최대 규모의 통합형 커뮤니티를 비롯해 4레인 수영장, 어프로치 타석, 스카이라운지, 스카이 게스트하우스, 음식물 쓰레기 이동설비 등을 갖춘다.

현재 챔피언스시티 1차는 올해 9월 착공을 목표로 사업을 진행 중이며, 분양은 하반기 중 실 시할 예정이다. 견본주택은 챔피언스시티 부지 내에 마련된다.

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