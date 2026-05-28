전문학 “주민 동의 없는 송전선로 반대”…수신 거부 논란 해명 [6·3의 선택]

대전 시민사회단체가 6·3지방선거 대전 서구·유성구청장 출마자들을 대상으로 진행한 송전선로 건설 관련 정책 질의와 관련 ‘수신 거부’ 논란이 불거졌던 전문학 더불어민주당 서구청장 후보가 “주민 동의 없는 사업은 반대한다”는 입장을 뒤늦게 밝혔다.

28일 대전송전탑백지화대책위 등에 따르면 전 후보 측은 전날 대책위가 공개한 서구·유성구청장 후보 5명의 정책 질의 회신 결과 발표 이후 추가 답변서를 보내왔다.

전 후보 측은 답변서에서 “용인 반도체 국가산단 전력 공급을 위한 초고압 송전선로 건설에 반대한다”며 “지방선거 이후에도 주민 동의 없는 송전선로 추진에 대해 중앙정부에 반대 의견을 전달하겠다”고 밝혔다.

이어 주민 동의 없는 입지 선정 중단과 송전선로 입지선정위원회 회의록 전면 공개, 지방 희생형 전력정책 전면 개편의 필요성도 언급했다. 주민 보호 대책으로는 지중화 우선 추진, 전자파 실시간 측정 시스템 구축, 주민 건강영향 조사 지원, 재산권 피해 보상 현실화 등을 제시했다.

전 후보 측은 “‘선거운동으로 바쁘니 질의서를 보내지 말라’며 수신을 거부했다는 논란은 캠프 내부 소통 과정에서 발생한 오류”라며 “정책 질의서가 제대로 공유되지 못한 상황에서 수신 거부 사태가 벌어졌다”고 해명했다.

대전대책위는 “후보자들의 정책 입장을 투명하게 공개하기 위해 전 후보의 추가 답변 내용도 반영하기로 했다”며 “앞으로도 지방선거 후보자와 당선자들의 송전선로 관련 공약과 입장 이행 여부를 지속적으로 점검하고 주민들과 대응 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지