박근혜 “김진태, 책임감 있는 사람”…원주서 지지 호소 [6·3 지방선거]

박근혜 전 대통령이 28일 강원 원주시 중앙시장을 방문해 국민의힘 김진태 강원도지사 후보 지원유세에 나섰다. 이날 현장에는 박 전 대통령을 환영하기 위해 오전부터 수천 명 인파가 운집했다.

박 전 대통령은 6·3 지방선거 사전 투표를 하루 앞둔 이날 낮 12시 원주 중앙시장을 찾아 이철규 도당 총괄선대위원장, 유영하·박정하·이양수 의원, 김 후보 등과 함께 시민들을 만났다.

박근혜 전 대통령이 28일 강원 원주시 중앙시장을 방문, 김진태 국민의힘 강원지사 후보와 인사를 나누고 있다. 뉴스1

박 전 대통령이 중앙시장에 도착하자 김 후보는 꽃화분을 전달하며 인사를 전했다.

2012년 박 전 대통령이 춘천 풍물시장을 찾았을 당시 김진태 당시 국회의원 후보가 시장을 둘러보던 중 화분을 사 선물했던 일화를 연상시키는 행보다. 김 후보 캠프는 변함없는 예우와 환대의 뜻을 담았다고 설명했다.

시민들 앞에선 박 전 대통령은 "이곳 원주 중앙시장은 제가 2012년도에 방문한 적이 있다"며 "무려 14년 만에 이렇게 다시 찾으니까 감회가 정말 새롭다"고 소회를 밝혔다. 이어 "이렇게 많은 원주 시민 여러분께서 나오셔서 따뜻하게 맞아주시니까 정말 너무나 감사한 마음을 전해드리고 싶다"고 인사를 전했다.

강원도와 인연에 대해 "아버지께서 군에 계실 때 양구에서 근무하신 적이 있기 때문에 남다르게 애정을 느낀다"고 말했다.

박근혜 전 대통령이 28일 오전 강원 원주 중앙시장에서 열린 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 지지 현장 방문에서 시민들에게 인사를 하고 있다. 뉴시스

박 전 대통령은 김 후보에 대한 지지를 당부했다. 그는 "자리를 함께 하신 우리 김진태 지사 후보는 제가 오랫동안 알고 지내온 분"이라며 "정말 책임감 있고 또 성실하게 일을 잘 하시는 분으로 기억하고 있다"고 강조했다.

이어 "앞으로 강원도가 계속 발전해 나가려면 김진태 후보 같은 분이 꼭 필요하다고 생각한다"며 "우리 원주 시민 여러분 그리고 강원 도민 여러분이 부디 많은 도움을 주셨으면 한다"고 지지를 호소했다.

김 후보는 "선거의 여왕께서 그동안 강원도를 위해 많은 일을 했는데 사전 투표 하루 앞두고 이렇게 방문해 판세가 요동치고 있다"며 "여기 계신 분들 한 분도 빠짐없이 투표해달라"고 독려했다.

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