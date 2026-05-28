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李대통령 “서소문 사고·GTX 철근 누락 철저 조사…지위고하 막론 엄정 책임”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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“구의역참사 10주기에도 가슴 아픈일 반복”
이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 서소문 고가 차도 철거 현장 사고 및 삼성역 GTX 철근 누락 문제에 대한 철저한 조사를 지시했다.

 

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재해 “안전보다 돈이나 효율성을 중시하는 못된 관행이 사회 일각에 여전하다”며 “서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이런 병폐에서 비롯된 것 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 말했다.

 

이 대통령은 “이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”며 “관계기관은 신속하게 진상을 규명하고 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정히 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

 

이 대통령은 “승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치여 숨진 ‘구의역 참사’가 오늘로 10주기가 됐다. 그날 이후에도 수많은 노동자가 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다”며 “안전은 가장 효율적인 투자라는 사실을 명심해야 한다”고 강조했다.

 

이어 “국민의 목숨을 지키고 살리는 데 정부도 역량을 최대한 투입할 것”이라고 약속했다.


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