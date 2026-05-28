李대통령 “서소문 사고·GTX 철근 누락 철저 조사…지위고하 막론 엄정 책임”

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 서소문 고가 차도 철거 현장 사고 및 삼성역 GTX 철근 누락 문제에 대한 철저한 조사를 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재해 “안전보다 돈이나 효율성을 중시하는 못된 관행이 사회 일각에 여전하다”며 “서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이런 병폐에서 비롯된 것 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 말했다.

이 대통령은 “이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”며 “관계기관은 신속하게 진상을 규명하고 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정히 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

이 대통령은 “승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치여 숨진 ‘구의역 참사’가 오늘로 10주기가 됐다. 그날 이후에도 수많은 노동자가 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다”며 “안전은 가장 효율적인 투자라는 사실을 명심해야 한다”고 강조했다.

이어 “국민의 목숨을 지키고 살리는 데 정부도 역량을 최대한 투입할 것”이라고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지