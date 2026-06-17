8번의 낙방 견디고, 컷트 9000원…‘쥬얼리’ 이지현이 가위 든 이유

1998년 그룹 서클로 데뷔해 2001년 쥬얼리로 대중 앞에 섰던 이지현은 이제 경기 과천의 한 미용실 샴푸대 앞에 서 있다. 눈부신 조명 아래 있던 시간은 과거의 일이다. 지금은 단정한 가운을 입고 가위를 든 채 예약 고객을 응대하며 매장을 관리한다. 최근 공개한 미용실 가격표에는 컷트 9000원, 기본 펌 3만9000원이라는 구체적인 숫자가 적혀 있다. 대중의 관심은 연예인 이지현이 원장이 되었다는 사실 자체보다 그녀가 왜 스스로 9000원이라는 기준을 세웠는지에 쏠려 있다.

연예인 이지현이 아닌 매일 가위를 드는 원장 이지현의 일상. 이지현 SNS

미용사 전향은 단기적인 방송용 기획이 아니다. 그녀는 2023년 11월 국가자격증 시험을 시작으로 8번의 낙방을 거쳐 합격했다. 합격 이후에는 대형 프랜차이즈 아카데미의 헤어 디자이너 교육 과정을 순차적으로 밟았다. 기술을 익히는 과정은 과거의 연예인 이지현에게는 낯선 노동의 연속이었다. 그녀는 샴푸법을 실습하는 기초 단계부터 거치며 매일 정해진 시간에 출근하는 일상을 유지했다.

20년의 무대 경력 뒤에 새롭게 시작된 낯선 노동의 시간. 이지현 SNS

미용을 선택한 배경에는 1남 1녀를 양육하는 싱글맘으로서의 현실적인 판단이 자리한다. 방송 활동은 수입의 변동성이 크다. 반면 기술은 노력한 만큼 고객을 확보하고 고정적인 수익을 창출할 수 있는 수단이다. 이지현은 방송을 통해 “오래 지속할 수 있는 일을 찾고 싶었다”고 밝혔다. 방송 복귀를 기다리는 대신 자신의 손끝으로 가치를 만드는 기술직을 택한 것이다. 그녀에게 자격증은 불안정한 방송 환경에서 벗어나 삶을 이어가기 위한 실질적인 수단이 되었다.

운영 방식은 철저히 실무 위주다. 이지현이 미용실을 열었다는 소식이 알려지자 고객들의 가격 문의가 쇄도했다. 그녀는 인스타그램을 통해 “시술과 매장 관리, 고객 응대로 정신이 없어 답변할 시간이 부족했다”며 가격표를 공개했다. 이를 확인한 대중은 커트 9000원이라는 가격을 두고 합리적이라는 반응을 보였다. 이후 해당 가격이 시술 후 사진을 SNS에 공개하는 모델 대상의 홍보용 비용이라는 지적이 나오면서, 일반 예약과의 차이를 두고 의문이 제기되기도 했다. 이지현은 별도의 추가 해명을 내놓지 않은 채 예약된 고객을 대상으로 시술을 이어갔다.

대중의 관심을 모은 이지현의 미용실 시술 가격표. 이지현 SNS

이지현의 전향은 단순한 직업의 이동을 넘어선다. 그녀는 연예인이라는 사회적 타이틀을 지우고 기술을 통해 정당한 대가를 받는 과정을 수행하고 있다. 8번의 시험 낙방을 견디고 현장에서 샴푸와 커트를 되풀이하는 시간은 결핍을 메우기 위해 매일 자신의 몸을 움직이는 고된 노동이다. 대중은 그녀의 선택에서 거창한 이야기를 기대하지 않는다. 매일 출근해 가위를 잡고 고객의 머리를 매만지는 사회인의 모습에서 우리네와 별반 다르지 않은 공감을 발견한다.

원장 이지현의 하루는 과거의 명성과 거리가 멀다. 그러나 고객을 응대하고 가위를 잡는 손길에는 20년 넘게 연예계를 지켜온 이름값에 대한 책임감이 담겨 있다. 경제적 독립을 위해 현장을 택했고 매장을 운영하는 것은 그녀가 선택한 가장 현실적인 생존 방식이다. 세상의 시선이나 과거의 영광에 매몰되지 않고 일상을 묵묵히 정비하는 과정은 한 인간이 스스로의 하루를 온전히 책임지는 행위와 맞닿아 있다.

스포트라이트가 꺼진 자리에 남은 것은 스스로 일궈낸 성실함뿐이다. 이지현 SNS

시장은 냉정하다. 손님은 연예인이라는 타이틀보다 머리 모양의 완성도를 먼저 본다. 기술을 익히고 현장에서 고객과 부딪히는 과정은 껍데기만 남은 연예계의 잔상을 걷어내고 본질에 닿으려는 시도다. 스스로 선택한 길을 걷는 그녀의 가위 끝에는 연예인이라는 이름보다 무거운, 매달 카드 값을 걱정하고 아이들의 끼니를 챙겨야 하는 평범한 현실이 실려 있다.

그녀가 보여주는 행보는 시장의 논리를 몸으로 증명하는 일이다. 결핍을 인지하고 기술이라는 방식으로 이를 해결해 나가는 과정은 수식어가 필요 없다. 이지현은 지금 자신의 손으로 직접 삶의 질서를 새로 쓰고 있다. 8번의 낙방에도 불구하고 자격증을 손에 쥔 그녀가 매일 아침 문을 열고 고객을 기다리는 것은, 연예인이 아닌 미용사로서 자신의 자리를 지키겠다는 현실적인 선택이다. 결국 삶은 누군가 대신 살아주는 것이 아니라 제 손으로 매일 가위를 잡는 일에서부터 시작된다.

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