박미선 "유방암 임파 전이…16번 항암 치료"

방송인 박미선이 유방암 투병 과정을 고백한다.

MBN 새 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'은 28일 공식 유튜브 채널을 통해 박미선·이봉원 부부의 선공개 영상을 공개했다.

방송인 박미선이 유방암 투병 과정을 고백한다. MBN 제공

영상에는 유방암 투병 후 건강을 회복하고 예능에 복귀한 박미선과 남편 이봉원의 이야기가 담겼다.

박미선은 암 진단을 받았던 당시를 떠올렸다. 그는 "방송 녹화 중에 병원에서 전화가 왔다. 정확하게 얘기를 안 해주는데 느낌이 이상한 건 알지 않냐"며 "녹화가 눈에 잘 안 들어오더라. 다음 날 병원에 가서 확인하고 저의 첫 마디가 '저 이제 어떻게 해야 하죠?'였다"고 말했다.

이어 "방송 스케줄이 너무 밀려있어서 방송을 먼저 걱정한 거다"라고 털어놨다.

박미선은 갑작스러운 진단 이후 모든 방송 활동을 정리했다. 그는 "수술하고 방사선 치료만 하면 될 줄 알았는데, 열어보니까 임파에 전이가 돼서 항암과 방사선 치료를 했다"고 밝혔다.

16번의 항암 치료를 견뎌낸 박미선은 현재 건강 상태도 전했다. 그는 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사하고 있다"고 했다.

곁에서 투병을 지켜본 이봉원은 "당연히 힘들지만, 당사자보다 힘든 건 없다"고 말했다. 이어 "짜증도 생기고 히스테리도 생길 법도 한데 그런 와중에도 열심히 치료해 보자고 긍정적인 마인드로 접근하니 많이 좋아졌다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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