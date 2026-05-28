[속보] 5·18 단체, ‘탱크데이’ 정용진 신세계그룹 회장 고소

“진심으로 사죄” 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 논란과 관련해 “진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”며 고개를 숙여 사과하고 있다. 이재문 기자

스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 사태와 관련해 정용진 신세계그룹 회장에 대한 고소·고발이 이어지고 있다.

5·18기념재단과 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)는 28일 5·18특별법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손·모욕 혐의로 정 회장과 손정현 전 스타벅스 코리아 대표, 마케팅 담당자 등 3명에 대한 고소장을 광주 서부경찰서에 제출했다.

단체는 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 46주년 당일이었던 지난 18일 올린 텀블러 홍보 게시물을 문제 삼았다.

이들은 “게시물에 포함된 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 문구가 5·18 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다”며 “이는 5·18 유족과 광주시민에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손”이라고 주장했다.

또 지난 26일 있었던 정 회장의 대국민 사과에 대해서도 진정성이 없다고 비난했다.

윤남식 5·18민주화운동공로자회장은 “사과를 한다면서도 일종의 옹호 메시지를 던진 게 아니냐”며 “그룹 총수의 진정한 사과가 이뤄질 때까지 엄중한 처벌을 촉구할 것이다”고 경고했다.

그러면서 “신세계 측이 5·18 단체에 지속해서 면담을 요구하는 등 연락을 시도하고 있는데 이는 사실상 ‘로비’ 행위와 다름없다”며 즉각 중단할 것도 요구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지