“비핵화 절대, 영원히 없을 것”… 北, 쿼드 공동성명에 반발

북한은 미국·일본·호주·인도 4개국 안보협의체 쿼드(Quad)가 북한 비핵화에 대한 의지를 강조한 데 대해 “다시금 명백히 하지만 조선민주주의인민공화국(북한)의 비핵화는 절대로, 영원히 없을 것”이라고 선을 그었다.

외무성 대변인은 28일 조선중앙통신 기자 질의에 대한 답변 형식으로 “이번에 발표된 쿼드 외교장관 공동성명은 아시아태평양지역 나라들이 직면한 당면하고 시급한 도전과 위협을 심히 왜곡했을 뿐 아니라 특정국가들을 겨냥한 적대적 의사를 여과없이 노출시켰다”고 반발했다.

쿼드 외교장관들이 지난 26일(현지시간) 인도 뉴델리에서 회의를 열고 인도-태평양 협력을 강화하기 위해 해양 안보, 항만 인프라 및 에너지에 관한 새로운 이니셔티브를 발표했다. 왼쪽부터 페니 워 호주 외무장관, 수브라흐마니암 자이샹카르 인도 외무장관, 모테기 도시미츠 일본 외상, 마코 루비오 미국 국무장관. AP통신 제공

쿼드 외교장관들은 지난 26일(현지시간) 인도 뉴델리에서 외교장관 회의를 열고 “북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다”는 공동성명을 발표했다. 성명은 “우리는 북한의 불법적 탄도미사일과 대량살상무기 개발을 규탄한다”며 가상화폐 탈취 등 악의적 사이버 활동에 대해서도 심각한 우려를 표했다.

외무성 대변인은 “우리 국가의 합법적인 주권적 권리행사를 걸고 들면서 그 무슨 '비핵화'를 운운하는 것은 쿼드가 미국의 일극지배 전략실현에 복무하는 정치외교적 도구에 불과하다는 것을 입증해준다”고 주장했다. 쿼드가 동중국해, 남중국해 상황에 우려를 표시한 점에 대해서는 “미국주도의 쿼드가 우리 국가를 비롯한 지역나라들에 대한 적대적 입장을 고취한데 대해 단호히 규탄배격한다”며 “지역의 평화와 안정을 파괴하는 진영 대결 기도를 더이상 추구하지 말것을 강력히 요구한다”고 경고했다.

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