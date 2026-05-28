태안 앞바다서 체포된 중국 반체제 인사 둥광핑 오늘 구속 심사

고무보트를 이용해 대한민국 영해로 들어왔다가 태안 앞바다에서 체포된 중국 반체제인사 둥광핑(董廣平)의 구속 여부가 이르면 28일 오후 결정된다.

태안해양경찰서. 태안해경 제공

연합뉴스 취재를 종합하면 대전지법 서산지원은 이날 오전 11시께 출입국관리법 위반 혐의를 받는 둥광핑에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.



둥광핑은 지난 25일 오후 9시36분께 고무보트(길이 3.3ｍ, 9.9 마력)를 타고 접근하다 충남 태안군 서격비도 북서방 10해리(약 18㎞) 부근에서 한 어선에 의해 발견됐다.



신고받고 출동한 해경은 둥광핑을 긴급체포한 후 신진항으로 압송해 대한민국 영해로 들어 온 자세한 경위를 조사하고 있다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 중국에서 경찰과 군인으로 복무했던 둥광핑(68)은 톈안먼(天安門) 사태 관련 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐으며, 2014년 톈안먼 추모 행사에 참여한 후 중국 당국에 구금됐다 여러 차례 중국 탈출, 송환 등을 겪어왔다.

<연합>

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