삼성 최대노조 7만명 아래로…임협 후폭풍에 과반노조도 '위협'

삼성전자 임금협상이 노사 합의로 마무리됐지만 최대 노조이자 과반노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)에서 이탈자가 속출하고 있다.



조합원 수가 7만명대 아래로 내려오면서 과반노조 지위를 상실할 가능성도 제기된다.

삼성전자 서초사옥. 삼성전자 제공

28일 업계에 따르면, 초기업노조 가입자 수는 전날 오후 6시 기준 6만9쳔935만명으로 집계됐다. 임금교섭 과정에서 한때 7만6천여명을 넘었던 것과 비교하면 6천명 이상이 탈퇴한 것이다.



임협 완료 후 스마트폰·TV·가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 소속 직원들의 이탈 행렬이 이어지고 있어 초기업노조가 과반 노조 지위를 상실하는 것 아니냐는 전망도 나온다. 현재 초기업노조의 DX 소속 조합원은 약 5천여명으로 추정된다.



초기업노조는 지난 4월 고용노동부로부터 과반노조 및 법적 근로자 대표 지위를 획득했다.



초기업노조가 안정적인 과반 노조 지위를 유지하기 위해서는 전체 임직원의 절반 수준인 약 6만4천500여명 선을 지켜야 한다.



과반 노조 지위가 흔들리면 사측과 향후 교섭 주도권이나 법적 정당성이 큰 폭으로 약화할 수 있다.



DX가 빠진 DS부문 중심의 '반쪽짜리' 노조로 대의명분이 약화할 수도 있고, 내년도 삼성전자 내 복수 노조들과 교섭창구 단일화 과정에서 주도권이 흔들릴 수 있다.



초기업노조의 가입자 수가 감소하는 것과 반대로 2·3대 노조인 전국삼성전자노동조합(이하 전삼노)과 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조) 가입자 수는 증가했다.



DS(디바이스솔루션) 및 DX 부문 직원이 섞여 있는 전삼노 조합원은 28일 오전 9시 기준 2만600명으로 늘었다.



전삼노 가입자 수는 지난 20일 1만6천여명에서 일주일 새 약 5천명 늘었다. 잠정 합의안에 반발한 DX 부문 직원들이 세를 불리기 위해 결속을 강화하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다.



3대 노조인 동행노조 역시 이날 오전 6시 30분 조합원이 1만5천936명으로 불어났다. 지난 20일만 해도 2천600명대였던 동행노조 조합원은 잠정 합의안 도출 이후 하루 만에 1만명 가까이 늘었고 증가세를 이어가고 있다.



전날 종료된 임금협상 잠정합의안 찬반투표에서 노조간 찬성률은 극명하게 엇갈렸다.



초기업노조에서는 80.6%(4만4천606명)가 찬성한 데 비해 전삼노에서는 4분의 1 수준인 21.1%(1천536명)만 찬성표를 던졌다. 두 노조의 구성으로 볼 때 DS 직원은 대부분 찬성한 반면 DX 직원은 대부분 반대한 셈이다.



DX 부문 직원을 중심으로 이탈 현상이 가속화하자 초기업노조 집행부는 DX 집행부를 새롭게 꾸리는 등 대책 마련에 분주하다.



최승호 초기업노조 위원장은 27일 조합원들에게 보낸 메시지를 통해 "DX 부문 집행부를 재구성해 DX 부문을 전담해 챙길 수 있도록 만들겠다"며 "DX 부문 교섭을 담당하는 대표(부위원장)를 교체하고, 사무국장도 현장으로 복귀시키겠다"고 밝혔다.



또한 6월 중 재신임 투표도 진행할 계획이다.

<연합>

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