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전남도, 전세사기 막는다…예비 임차인 대상 ‘안전계약 컨설팅’ 운영

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무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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전남도 전세사기피해자지원센터가 전·월세 계약을 앞둔 예비 임차인들의 안전한 계약을 돕고 전세사기 피해를 사전 예방하기 위해 28일부터 ‘안전계약 컨설팅’ 운영에 나선다.

 

전세사기 피해자지원센터. 전남도 제공
전세사기 피해자지원센터. 전남도 제공

이번 사업은 ‘전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법’ 개정으로 전세피해자지원센터의 기능이 대폭 확대됨에 따라 추진됐다. 기존의 사후 피해자 지원 중심에서 계약 전 사전 예방 단계까지 역할을 확대한 것으로, 전남도와 국토교통부, 주택도시보증공사(HUG), 한국공인중개사협회가 공동으로 참여한다.

 

컨설팅 대상은 전·월세 계약을 앞둔 예비 임차인이다. 센터는 계약 전 임대차 목적물의 권리관계를 꼼꼼히 분석해 위험 요소를 확인해 주며, 계약서 검토와 계약 시 필수 유의사항 안내 등을 무료로 제공할 방침이다.

 

상담은 사전에 유선으로 예약한 뒤 센터를 직접 방문하는 방식으로 진행된다. 운영 시간은 매주 수요일부터 금요일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지다.

 

전세피해 지원 및 안전계약 컨설팅과 관련한 자세한 사항은 전남도 전세피해자지원센터(061-286-7972~3)로 문의하면 안내받을 수 있다.


무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com 기자페이지 바로가기

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