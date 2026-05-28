“나태해질까봐”…변우석, 무명 시절 돈 없어도 아르바이트 줄였다

배우 변우석이 무명 시절 공백기를 버텼던 방법과 힘들었던 가정 형편에 대해 털어놨다.

지난 26일 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 ‘유재석 캠프’에서는 숙박객인 배우 이재성이 선배 배우인 이광수와 변우석에게 공백기를 견디는 노하우를 묻는 내용이 공개됐다. 이재성은 “일이 없을 때 다음 작품을 기다리는 시간이 길어지면 어떻게 버텼는지 궁금하다”고 질문했다.

배우 변우석. 변우석 인스타그램 캡처

이에 변우석은 “정말 어려운 시간이었다”고 운을 뗀 뒤 “이 바닥에는 잘하는 사람이 너무 많다고 생각했다. 그 사람들과 경쟁해 이길 수 있는 방법은 더 몰두하는 것밖에 없다고 느꼈다”고 말했다.

그는 어려웠던 과거를 떠올리며 “어릴 때 집에 빚이 좀 많았다”고 고백했다. 그러면서도 “돈이 부족했는데도 오히려 아르바이트 시간을 줄였다”며 “한 달 수입이 일정하게 들어오면 스스로 나태해질 수도 있다고 생각했다. 그래서 더 연기에 집중하려고 했다”고 덧붙였다.

함께 출연한 이광수도 공감하며 자신의 경험을 전했다. 그는 “나는 멘탈 관리가 가장 중요하다고 생각한다”며 “쉬는 기간에도 마음 편히 쉬지 못하는 스타일이라 일부러 루틴을 만들었다”고 말했다.

이어 “운동을 하거나 다른 일들을 하면서 최대한 생각 없이 시간을 보내려고 노력했다”며 현실적인 조언을 건넸다.

변우석은 2010년대 초 모델로 연예계 활동을 시작한 뒤 드라마 ‘청춘기록’, ‘꽃 피면 달 생각하고’, ‘힘쎈여자 강남순’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2024년 ‘선재 업고 튀어’에서 류선재 역으로 큰 인기를 얻으며 스타 반열에 올랐다.

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