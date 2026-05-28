삼성물산, 강남 시니어 레지던스에 AI 솔루션 도입

삼성물산이 고령화와 돌봄 수요 증가에 대응해 인공지능(AI) 기반 건강관리·돌봄 서비스를 노년층 주거시설에 도입한다.

삼성물산 건설부문은 28일 서울 강남구 자곡동 ‘더시그넘하우스 강남’에 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’을 도입한다고 밝혔다.

왼쪽부터 삼성물산 유연택 팀장(Platform사업개발팀), 조혜정 부사장(DxP본부장), 도타이 정길자 대표, 박주비 실장이 지난 27일 서울 강남구 자곡동 더시그넘하우스 강남에서 업무협약을 맺고 있다. 삼성물산 건설부문 제공

삼성물산은 전날 운영사 ‘도타이’와 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 다음달부터 자립형 가구와 돌봄형 너싱홈(간호·돌봄형 시설)에 AI 기반 건강관리·안전관리 서비스를 도입할 계획이다.

입주민은 가구 내 설치된 사물인터넷(IoT) 센서를 통해 수면·활동량·심박 등을 측정하고 스마트폰 애플리케이션(앱)으로 운동·식단 등 맞춤형 건강관리를 받을 수 있다. 시설 운영자는 입주민 활동 여부와 이상 징후를 실시간으로 확인할 수 있다.

양사는 6월부터 자립형 가구와 돌봄형 너싱홈에 서비스를 동시에 적용할 계획이다. 자립형 가구에는 건강관리와 예방 중심 기능을, 돌봄형 너싱홈에는 안전 모니터링과 이상 징후 알림 기능을 강화해 시니어 생애주기 전반을 지원한다는 구상이다.

삼성물산은 이번 협력을 계기로 AI 기반 시니어 주거 사업 확대에도 속도를 낼 방침이다. 앞으로 ‘더시그넘 하우스 청라’를 비롯해 도타이가 검토 중인 하남·평택 신규 시설로 적용 범위를 넓히는 방안도 논의하고 있다.

삼성물산 관계자는 “AI 기술을 활용해 시니어 주거 분야의 새로운 기준을 만들어갈 계획”이라며 “단순 시공을 넘어 운영과 서비스까지 아우르는 주거 플랫폼 사업을 확대하겠다”고 말했다.

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