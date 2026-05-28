국민 73% "전자담배, 일반담배와 똑같이 해로워" 인식

국민 10명 중 7명은 전자 담배가 일반 담배만큼 해롭다고 인식하는 것으로 나타났다.



국립암센터는 금연의 날(31일)을 앞두고 전국 만 20∼79세 성인 남녀 4천명을 대상으로 실시한 '2025년 암예방수칙 인식·실천 행태 조사' 결과를 28일 소개했다.



응답자의 73.2%는 니코틴 전자담배가 일반 담배와 "똑같이 해롭다"고 답했다.



무니코틴 전자담배에 대해서도 83.5%가 "해롭다"고 응답해, 니코틴 유무와 관계없이 전자담배 전반에 대한 경각심이 매우 높은 것으로 분석됐다.



유해성 인식이 높은데도 실제 금연 실천으로 이어지지는 않고 있다.



현재 흡연자 중 1개월 내 금연 계획이 있다고 답한 비율은 1∼2%대에 그쳤다.



금연 실천에 있어 주요 장애 요인으로는 스트레스, 체중 증가, 금단증상 등 신체적·심리적 부담(36.1%), 주변의 흡연 유혹(27.5%) 등이 꼽혔다.



궐련형 전자담배 사용률은 20대 7.2%, 30대 7.7%, 40대 5.8%, 50대 2.4%였다.



액상형 전자담배 사용률은 20대 4.5%, 30대 3.4%, 40대 1.7%, 50대 1.0%로 조사됐다.



최근 질병관리청 등의 보건의료 통계 결과와 비슷하게 젊은 연령층에서 전자담배 사용이 증가하는 추세를 보였다.



간접흡연과 관련해서는 응답자의 82.6%가 간접흡연을 1군 발암 요인으로 인식하고 있었다.



양한광 국립암센터 원장은 "최근 담배사업법 개정으로 규제 사각지대에 있던 합성 니코틴 제품까지 관리 대상에 포함된 것은 변화하는 담배 환경에 대응하는 중요한 조치"라며 "앞으로도 모든 담배 제품의 위험성을 정확히 알리고 금연 실천을 돕기 위한 과학적 근거와 암 예방 정보를 제공하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지