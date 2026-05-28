신지 "결혼 후 몸 안 좋아…키 164㎝에 42.9㎏ 돼"

가수 신지가 "결혼 후 몸무게 42.9㎏을 기록한 적 있다"고 했다.

신지는 27일 개인 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서 남편 문원과 솥뚜껑에 닭볶음탕을 요리해 먹는 모습을 보여줬다.

가수 신지. 어떠신지?!? 유튜브 캡처

신지·문원은 테라스에서 장작에 불을 붙이고 본격적으로 요리를 시작했다.

문원은 "날씨가 좋고 와이프랑 밖에 나와서 이런 캠핑 같은 걸 한 번쯤 제가 주도해서 해주고 싶었다"고 말했다.

이들은 완성된 닭볶음탕을 먹으며 제작진과 대화를 나눴다.

PD가 "요즘도 계속 다이어트하냐"고 묻자 문원은 "요즘 다이어트 안 하는데 그만큼 찌진 않는 것 같다"고 했다.

이어 신지는 "결혼 후 몸이 안 좋으면서 살이 빠졌다"고 했다.

그는 "내 키가 164㎝인데 43㎏까지 빠졌다. (한번은) 42.9㎏까지 기록했다"고 말했다.

또 "잘 먹는데도 살이 빠졌다. 정신적인 스트레스가 다이어트에는 (직빵이다)"라고 했다.

문원은 "근데 당신은 정신적 스트레스를 받아도 머리는 안 빠진다"며 본인은 머리부터 빠진다고 말했다.

<뉴시스>

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