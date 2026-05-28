'AI 영상 낚시 안돼'…유튜브, 자동감지 표시 기능 도입

세계 최대 동영상 공유 사이트 유튜브가 인공지능(AI)으로 생성한 영상을 자동으로 감지해 알려주는 기능을 도입한다.



유튜브는 AI 콘텐츠 투명성 강화를 위해 자체 AI 식별 기술을 통해 자동으로 'AI' 표시를 부착하는 정책을 시행한다고 27일(현지시간) 밝혔다.

유튜브 AI 생성 표시. 유튜브 제공

지금까지 동영상 게시자가 자율적으로 직접 공개하도록 해온 수동 방식에서 자동 방식으로 전환한 셈이다.



AI 표시가 부착되는 위치도 더 눈에 잘 띄는 곳으로 옮겼다.



마치 실제처럼 사실적인 영상이나 AI 생성 영상 비중이 높은 콘텐츠의 경우 일반 동영상은 영상 바로 아래 설명란 위쪽에, 짧은 동영상 서비스인 '쇼츠'는 영상 위에 오버레이 형태로 표시된다.



다만 애니메이션이나 비사실적인 영상 또는 가벼운 AI 편집이 가미된 콘텐츠는 설명란을 펼쳐야 확인할 수 있다.



유튜브 영상 게시자는 자신의 콘텐츠가 AI 생성물로 잘못 분류됐다고 판단할 경우 유튜브 스튜디오에서 공개 상태를 수정할 수 있다.



단, 유튜브 자체 AI 도구인 '비오'나 '드림 스크린'으로 제작된 콘텐츠와 메타데이터 C2PA가 완전 AI 생성임을 나타내는 콘텐츠는 AI 표시가 영구 유지된다.



C2PA는 콘텐츠의 출처와 제작 이력을 디지털 방식으로 인증하는 업계 표준 규격이다.



유튜브는 AI 표시가 부착됐다고 해서 동영상 추천 알고리즘이나 수익 창출 자격에 영향이 있는 것은 아니라고 덧붙였다.



최근 인간이 직접 만든 것과 구별하기 어려운 AI 생성물이 범람하면서 기업들이 이와 관련한 콘텐츠 표시 체계를 하나씩 마련해가고 있다.



음악 스트리밍 서비스 스포티파이도 최근 AI 생성 콘텐츠에 대한 자동 표시 기능을 도입한 바 있다.

<연합>

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