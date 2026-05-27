에어월렉스, 권윤아 신임 한국 SME 총괄 선임…글로벌 시장 확대 가속화

글로벌 금융 플랫폼 에어월렉스(Airwallex)가 한국 중소·중견기업(SME) 부문을 이끌 신임 총괄로 권윤아 전 쇼피(Shopee) 한국·일본 지사장을 선임했다.

에어월렉스(Airwallex)가 한국 중소·중견기업(SME) 부문을 이끌 신임 총괄로 권윤아 전 쇼피(Shopee) 한국·일본 지사장을 선임했다고 27일 밝혔다.

27일 에어월렉스에 따르면 권 신임 총괄은 향후 한국 시장 내 사업 운영 전반을 지휘하게 된다. 국내 금융기관과의 전략적 파트너십을 구축하고 주요 관계자들과의 소통을 강화해 시장 내 영향력을 넓히는 데 주력할 방침이다. 아울러 국내 기업이 원활하게 해외 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 ‘크로스보더’(국경 간) 금융 솔루션 공급을 확대할 계획이다.

권 총괄은 전자상거래와 경영 컨설팅 분야에서 10년 이상 활동해왔다. 최근까지 플랫폼 쇼피에서 한국 및 일본 지사장을 지내며 각 지역의 사업 확장과 현지 판매자들의 글로벌 거래망 확대를 주도했다. 쇼피 합류 이전에는 보스턴컨설팅그룹(BCG) 컨설턴트로 재직하며 상업 실사와 투자 전략 수립 등의 업무를 수행했다.

에어월렉스는 최근 확보한 라이선스를 바탕으로 연내 새로운 금융 솔루션들을 순차적으로 선보일 예정이다. 권 총괄은 “에어월렉스의 한국 시장 전략에 있어 중요한 시점에 합류하게 돼 뜻깊다”며 “올해 혁신적인 금융 솔루션을 순차적으로 선보여 한국 기업들의 글로벌 자금 운영 방식에 새로운 변화를 제시할 것”이라고 밝혔다.

2015년 호주 멜버른에서 설립된 에어월렉스는 전 세계 기업을 대상으로 결제 및 외환 관리 등 핀테크 서비스를 제공하고 있다.

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