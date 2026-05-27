영남권 최대 ‘베이비&키즈페어’ 28일 개막… 영유아 프리미엄 브랜드 총출동

영남권 최대 육아 전문 박람회인 ‘제48회 베이비&키즈페어’가 28일부터 나흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 열린다.

27일 대구시에 따르면 이번 박람회에서 유모차, 카시트 등 필수 발육 용품부터 영유아 식품, 스킨케어, 위생용품, 교육 콘텐츠까지 양육 전반을 아우르는 다양한 품목을 한자리에서 선보인다.

지난해 5월 베이비&키즈페어가 열리고 있다. 엑스코 제공

특히 국내외 프리미엄 브랜드들이 대거 참여해 현장 방문객을 위한 특별 한정 프로모션을 진행할 예정이다. 행사 기간 예비∙초보 부모들을 위한 맞춤형 무료 강연도 풍성하게 마련된다.

주요 프로그램으로는 △육아 고민 100문 100답 토크쇼 △하루가 편안해지는 신생아 돌봄 루틴 특강 △예비 부모를 위한 올바른 태교법 등이다. 단순한 상품 판매를 넘어 양육 정보 제공, 심리 상담, 안전 교육 등 실생활에 직결되는 복지 서비스 안내도 함께 이뤄진다.

공식 누리집이나 애플리케이션(앱)을 통해 사전 무료입장을 신청하면 현장에서 별도 등록 절차 없이 빠르게 입장할 수 있다. 시 관계자는 “단순한 물품전시를 넘어 부모들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “쇼핑과 육아 정보 습득, 체험을 모두 경험하는 유익한 시간이 될 것”이라고 강조했다.

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