롯데, mom편한 가족상 시상식 개최

롯데는 따뜻한 가족 문화 확산을 위해 제정한 ‘롯데 mom(맘)편한 가족상’ 제1회 시상식을 26일 개최했다고 밝혔다.

제1회 ‘롯데 mom(맘)편한 가족상’ 수상자들과 관계자들. 롯데 제공

27일 롯데에 따르면 이번 시상식에선 친자녀 2명과 위탁 아동 3명을 함께 양육하며 돌봄의 가치를 실천해 온 김숙씨, 혈액암 투병 중에도 온 가족과 함께 약 4000시간 봉사활동을 해온 강혜령씨, 이주민 공동체를 설립해 지역사회 정착을 지원한 이경숙씨가 개인 부문 수상자로 선정됐다. 단체상은 임산부 출산과 자립을 지원하는 마리아 모성원과 다문화 가족 봉사단을 운영한 대구 중구 가족센터, 아프가니스탄 특별 기여자를 지원한 울산 동구 가족센터가 수상했다. 각 수상자들에겐 상금 2000만원이 수여됐다.

시상식에는 노준형 롯데지주 대표와 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 이학영 더불어민주당 국회부의장, 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장, 윤창렬 국무조정실장, 국민의힘 박정훈·한지아 의원, 은성호 보건복지부 인구사회서비스정책실장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 심사위원장을 맡은 박성연 이화여대 부총장 등이 참석했다.

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