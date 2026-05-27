더본코리아, ‘당원병’ 환자 위한 쿠키 개발…판매 수익 기부

더본코리아가 ‘당원병’ 환자와 가족들을 위한 특별 쿠키 3종을 만들었다고 27일 밝혔다.

더본코리아가 ‘당원병’ 환자와 가족들을 위한 특별 쿠키 3종을 만들었다고 27일 밝혔다. 더본코리아 제공

당원병은 혈당의 안정적 유지가 어려워 평소 섭취 가능한 음식 등의 폭이 적은 희귀질환이다. 시중에서 쉽게 구할 수 있는 간식 등이 많지 않아 환자와 가족의 식당 관리 부담이 적잖은 것으로 알려져 있다.

원주세브란스기독병원 강윤구 교수의 제안으로 제품화에 착수한 더본코리아는 당원병 환자 가족의 쿠키 레시피를 토대로, 일상에서 즐길 수 있는 제품 구현에 공을 들였다.

더본코리아는 지난 22일 연세대 세브란스병원에서 열린 국제 당원병 심포지엄에서 당원병 환자를 위해 제품화한 쿠키 3종을 처음으로 선보였다.

더본코리아가 선보인 피칸파이, 에그타르트, 아몬드튀일 쿠키는 일반 설탕 대신 대체당을 사용하고 단백질 함량을 높였다. 당원병 환자뿐 아니라 일반 소비자도 건강식으로 즐길 수 있다.

향후 빽다방 정식 디저트 상품으로 판매하며, 수익 전액을 당원병 환자 지원을 위한 기부금으로 활용할 계획이다.

더본코리아 백종원 대표는 “더 많은 분들이 당원병에 관심을 가질 수 있도록 의미 있는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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