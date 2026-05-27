머스크의 ‘초거대 제국’ 현실화하나… 테슬라·스페이스X 합병설 부상

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 것이라는 관측이 제기됐다. 합병이 현실화할 경우 최고 수혜자는 머스크 CEO가 될 것으로 보인다.

미국 CNBC 방송은 26일(현지시간) 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자(CEO)와 사내 인사들이 테슬라와 스페이스X 합병 논의에 나섰다고 전했다. 합병 문제는 테슬라 내부에서 공개적으로 논의되고 있으며, 양사가 인사 교류도 진행 중인 것으로 알려졌다.

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 것이라는 관측이 제기됐다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

현재 머스크 CEO는 두 회사 이사회에 모두 이름을 올리고 있으며, 아이라 에렌프라이스 DBL 파트너스 설립자도 테슬라와 스페이스X 이사를 겸직하고 있다. 머스크 CEO의 동생 킴벌 머스크 역시 과거 스페이스X 이사를 했다가 현재는 테슬라 이사회 명단에 포함돼 있다.

금전적으로도 양사는 끈끈하게 엮여있다. 테슬라가 올해 1월 인공지능 기업 xAI에 20억 달러(약 3조70억원)를 투자했고, 스페이스X가 2월 xAI를 인수·합병(M&A)하면서 테슬라가 스페이스X의 지분을 확보하게 됐다. 또 스페이스X는 2024∼2025년에 테슬라의 메가팩 배터리 에너지 저장 시스템을 6억9700만달러에 구매했고, 지난해에는 테슬라의 고가 자동차인 사이버트럭을 소비자가격에 대량 사들이기도 했다.

스페이스X와 테슬라가 합병하게 될 경우 최고 수혜자는 머스크 CEO가 될 것으로 보인다. 앞서 머스크 CEO는 스페이스X에서 거액의 보상금을 받는 조건으로 시가총액 7조5000만달러 달성과 100만명이 거주하는 화성 거주지 건설을 제시한 바 있다.

일론 머스크 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

투자사 거버 가와사키의 로스 거버 CEO는 “두 회사의 합병이 머스크 CEO에게는 하나의 거대한 회사를 운영하겠다는 꿈을 실현하게 해 줄 것”이라며 “구글과 같은 기업과 AI 분야에서 경쟁하기 위해 필요한 자금을 조달하는 데도 도움이 될 것”이라고 언급했다.

이번 합병 논의는 스페이스X의 기업공개 추진과 맞물려 제기됐다. 스페이스X는 지난 20일 미 증권거래위원회(SEC)에 S-1 증권신고서를 제출했다. 앞서 블룸버그와 로이터 등은 스페이스X가 테슬라와의 합병뿐 아니라 머스크의 인공지능 기업 xAI와의 결합도 검토하고 있다고 전했다.

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