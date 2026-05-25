여야, 진영 결집에 총력…'샤이 지지층 투표장으로' 안간힘

6·3 지방선거가 9일 앞으로 다가오면서 여야 모두 지지층을 투표장으로 끌어내기 위한 '진영 결집' 총력전에 나섰다.



이른바 '샤이 진보', '샤이 보수'로 불리는 숨은 지지층을 최대한 투표장으로 견인해 투표율을 높이는 것이 격전지에서의 승패를 가릴 변수라는 판단에서다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장(왼쪽)과 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장. 연합뉴스

◇ 與 스타벅스·일베 전면 공세…野 '공소취소 특검' 맞불



여당인 더불어민주당은 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란과 일간베스트저장소(일베)에 대한 공세를 전면화했다.



이재명 대통령이 연일 스타벅스를 향해 고강도 비판을 쏟아내자 적극 가세하는 모습이다. 정청래 총괄상임선거대책위원장은 지방선거 후보들과 캠프 관계자들에게 스타벅스 출입 자제령을 내렸다. 5·18 민주화 운동에 대한 조롱·모욕을 처벌하는 법안도 발의했다.



민주당은 또 이 대통령이 일베 사이트 폐쇄 논의를 띄우자 "대통령의 인식에 공감한다"며 발을 맞췄다.



조승래 사무총장은 "일베 같은 사이트에서 상식에 반하는 혐오, 배제 행위를 반복적·구조적으로 진행하는 것을 용인하는 게 맞겠나"라며 "법적·행정적 절차를 따져서 규정에 따라 진행하면 될 것 같다"고 규제를 시사했다.



반면 국민의힘은 이 대통령과 민주당이 자당 후보들의 실책을 가리기 위해 스타벅스를 희생양 삼아 유권자들의 시선을 돌리고 있다며 맞대응하고 있다.



국민의힘은 이 논란을 역으로 진영 결집 수단으로 삼고 있다.



장동혁 상임선거대책위원장은 전날 인천 유세에서 "스타벅스 커피 들고 투표장에 가자"고 했고, 이날 중앙선대위 회의에서는 "이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스다. 죽창가냐 스타벅스냐, 국민들께서 심판해주기를 바란다"고 말했다.



송언석 공동선대위원장도 이날 민주당 정원오 서울시장 후보, 전재수 부산시장 후보, 김용남 경기 평택을 국회의원 재선거 후보 등을 둘러싼 각종 의혹을 언급하며 "문제투성이인 민주당 후보들의 의혹을 덮고 다른 쪽(스타벅스 논란 등)으로 시선 돌리려는 걸 알고 있다"고 언급했다.



이와 동시에 조작기소 특검 이슈를 띄우는 데 당력을 집중하고 있다.



전날 최수진 의원 주최로 열린 국회 공소취소 찬반 토론회에서는 쌍방울 대북송금 사건 수사와 관련해 규정 위반으로 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사. 검찰의 '대장동 항소 포기'를 비판한 정유미 검사장 등이 참석해 공소 취소의 부당성을 주장했다.



여론전의 효과는 수치로도 나타나고 있다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 21∼22일 전국 18세 이상 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 전주보다 1.7%포인트(p) 오른 47.5%를 기록했다.



리얼미터는 "스타벅스 '탱크데이' 논란에 강경대응하며 5·18 기념일을 계기로 광주·전라 지역과 20대·학생층의 결집을 끌어냈다"고 분석했다.



한국갤럽 조사에서는 조작기소 특검법 발의 후로 '지방선거에서 여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 답변과 '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 답변 간 격차가 16%p에서 11%p로 줄었다.

故 노무현 전 대통령 17주기 추도식 국기에 경례하는 내빈들. 연합뉴스

◇ 노무현 전 대통령 추도식 세 결집…'선거의 여왕' 박근혜 지원 등판



여야는 전직 대통령을 통한 막판 세 대결에도 불을 지피고 있다.



최근 봉하마을에서 열린 노무현 전 대통령 추도식에는 민주당 김경수 경남지사 후보, 김상욱 울산시장 후보, 전재수 부산시장 후보 등 주요 후보들이 참석했다. 정원오 서울시장 후보는 노무현시민센터에서 추도식 중계방송을 시청했다.



경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 후보는 추도식에서 경쟁 상대인 조국혁신당 조국 후보와 서로가 민주 진영의 '적자'임을 내세우며 미묘한 신경전을 벌이기도 했다.



국민의힘에서는 '선거의 여왕'으로 불린 박근혜 전 대통령에 대한 유세 요청이 충청과 영남권 등 비수도권 중심으로 쇄도하고 있다.



전통 지지층마저 당에 실망하고 투표장에 나오지 않으려는 분위기가 감지되자 박 전 대통령에 도움의 손길을 요청해 막판 보수 결집을 시도하는 것으로 풀이된다.



박 전 대통령은 지난 23일 탄핵 후 처음으로 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원 유세에 나선 데 이어 이날 오후 대전·충남을 찾아 이장우 대전시장 후보와 김태흠 충남지사 후보를 각각 지원할 것으로 전해졌다.

박근혜 전 대통령, 추경호 후보와 칠성시장 유세. 연합뉴스

◇ 통상 지방선거 투표율 저조…지지층 결집에 총력



전문가들은 이 같은 여야의 행보가 격전지에서 승리하기 위한 지지층 결집 전략이라고 봤다.



통상 지방선거 투표율이 50∼60% 수준으로 다른 선거에 비해 저조한 만큼 지지층이 얼마나 투표장에 나서느냐가 접전지에서의 승부를 가르기 때문이다.



박성민 정치컨설팅 민 대표는 연합뉴스에 "지지율 격차가 큰 지역이면 몰라도 '박빙'인 대구에선 박 전 대통령의 등장이 판세에 영향이 있을 것"이라고 설명했다.



이 전략들이 차기 당권 구도를 겨냥한 양당 대표의 포석이라는 해석도 나온다.



엄기홍 경북대 정치외교학과 교수는 "지선 승리라는 목적도 있지만 선거 이후 당권 유지와도 연관돼있다"며 "정청래 대표는 당원들의 지지를 많이 받아야 다음 당 대표 선거에서 당선될 것이고 장동혁 대표도 최소한 대표직을 유지하기 위해 지지층에 호소하는 것"이라고 분석했다.



기사에 인용된 리얼미터 여론조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐다.



한국갤럽 여론조사는 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 1천11명, 지난달 28∼30일 1천2명을 대상으로 실시했으며 모두 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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