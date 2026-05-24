공명·진선규 뭉친 코믹 액션 ‘남편들’, 6월 넷플릭스 공개

넷플릭스 코리아는 지난 22일 ‘남편들’ 공식 티저 예고편을 게재하면서 오는 6월 19일 공개한다고 발표했다.

작품은 한 여성이 범죄 조직에 납치되면서 벌어지는 이야기를 중심으로, 전남편과 현남편이 예상치 못한 공조에 나서는 과정을 유쾌하게 그린 코믹 액션 장르다.

‘남편들’ 공식 티저 예고편 캡처. 넷플릭스 코리아

극 중 공명은 아내를 구하기 위해 위험한 상황 속으로 뛰어드는 현재 남편 ‘민석’ 역을 맡았다. 여기에 진선규는 이미 이혼한 전처가 납치됐다는 소식을 듣고 직접 구출에 나서는 전남편 ‘충식’을 연기하며 색다른 케미를 선보일 예정이다.

티저는 학생의 학부모를 찾는 장면에서 현남편, 전남편이 자신이 부모라고 주장하는 모습이 담겨 웃음을 자아냈다.

또 서로 어색한 관계인 두 인물이 한 팀이 돼 사건을 해결해 나가는 과정이 이어졌다. 해당 장면은 영화의 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

주변 인물들의 개성도 눈길을 끈다. 김지석은 마약 조직의 우두머리 ‘도준’으로 분해 긴장감을 더하고, 윤경호는 도준에게 빼앗긴 구역을 되찾으려는 또 다른 조직 보스 ‘용강’을 연기한다.

또한 강한나는 납치 상황에서도 쉽게 흔들리지 않는 ‘시내’ 역으로 존재감을 드러내며, 이다희는 조직의 핵심 사업에 관여하는 도준의 아내 ‘혜란’으로 등장해 극의 몰입도를 높일 전망이다.

연출은 영화 ‘육사오’를 선보였던 박규태 감독이 맡았다. 특유의 코믹 연출 감각을 바탕으로 액션과 웃음을 동시에 살린 작품이 될 것으로 기대를 모은다.

해당 티저가 공개되자 온라인에서는 “벌써부터 기대된다”, “영화 ‘극한직업’ 느낌이 든다”, 특정 장면에서 “빵 터졌다”는 등의 반응을 남기면서 기대감을 드러냈다.

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