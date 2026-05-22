외교부, 볼리비아 상황점검회의 개최…“우리 국민 안전 확보 만전”

볼리비아 내 정세 불안이 이어지는 가운데 외교부가 현지 체류 우리 국민 안전 상황 점검에 나섰다.

외교부는 22일 조주성 해외안전기획관 주재로 주볼리비아대사관과 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최하고 최근 볼리비아 정세와 현지 우리 국민 안전 상황 등을 점검했다. 사진은 회의 모습. 외교부 제공

외교부는 22일 조주성 해외안전기획관 주재로 주볼리비아대사관과 본부-공관 간 합동 상황점검회의를 열고 최근 볼리비아 정세와 우리 국민 보호 대책 등을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 최근 볼리비아 내 치안 동향과 현지 체류 우리 국민 안전 상황, 상황 변화에 따른 대응 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

조 기획관은 회의에서 “볼리비아 내 치안 관련 동향을 면밀히 주시하면서 본부와 공관 간 상시 소통체계를 유지해 현지 우리 국민 안전 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다. 주볼리비아대사관은 현지 체류 우리 국민들의 안전을 수시로 확인하고 안전 공지도 실시하고 있다며 “현지 상황 변화에 대해 선제적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

외교부는 “앞으로도 현지 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 적극 노력해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

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