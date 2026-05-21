‘엄궁역 트라비스 하늘채’ 23일부터 일부 타입 선착순 계약

서부산권 개발 사업과 교통망 확충이 이어지는 가운데 사상구 엄궁동에 들어서는 ‘엄궁역 트라비스 하늘채’가 오는 5월 23일부터 일부 타입의 선착순 계약을 시작한다. 이번 선착순 계약 대상에는 84㎡A 타입 등이 포함된다.

최근 부산 부동산 시장은 사상·강서권을 비롯한 서부산권 개발 이슈가 이어지고 있다. 사상구 일대는 사상~하단선(2027년 준공 예정)을 포함해 엄궁대교, 승학터널, 서부산행정복합타운 등 교통망 및 생활 인프라 관련 사업이 추진 중이다. 사상드림스마트시티 사업도 계획되어 있다.

엄궁역 트라비스 하늘채는 부산광역시 사상구 엄궁동 일원에 지하 5층~지상 최고 36층, 총 1,670세대 규모로 건립된다. 이 중 전용면적 59~155㎡, 1,061세대가 일반분양 물량이다. 인근 단지와 함께 주거 밀집 지역을 형성할 것으로 예상된다.

단지는 부산도시철도 사상~하단선 엄궁역과 직접 연결되는 역세권 입지로 계획됐다. 노선이 개통되면 2호선 사상역과 1호선 하단역 환승을 통해 부산 주요 지역으로 이동할 수 있다. 향후 엄궁대교와 승학터널 사업도 교통 여건에 영향을 줄 것으로 보인다.

단지는 평지 입지에 조성된다. 주변에는 롯데마트, 엄궁전통시장 등 생활 편의시설이 위치하며 엄궁초등학교가 인접해 있다. 인근에 기숙형 중학교와 자율형 공립고 설립도 추진 중이다.

단지는 최고 36층 설계가 적용되며 주차 공간은 세대당 약 1.5대 수준으로 계획됐다. 세대 내부는 4베이 위주 구조를 적용하고 일부 세대에서는 낙동강과 승학산 조망이 가능하다. 드레스룸, 팬트리, 전 세대 개별창고 등이 제공된다. 커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 실내골프연습장, 북카페, 사우나, 키즈카페 등이 계획됐다.

계약 조건은 분양가의 5%이며, 1차 계약금 1,000만 원 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택이 적용된다. 견본주택은 부산 사상구 괘법동 일원에 위치하며 입주는 2030년 2월 예정이다.

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