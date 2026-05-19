"트럼프 정책 불확실성 탓 미국 성장률 0.8%p 깎였다"

트럼프 행정부의 관세 정책과 반이민 기조, 정책 불확실성 확대가 미국 경제 성장률을 약 0.8%포인트(p) 끌어내렸다는 분석이 나왔다.



영국 시사주간지 이코노미스트는 18일(현지시간) "도널드 트럼프가 미국 경제에 얼마나 큰 비용을 초래하고 있는가"라는 제목의 기사에서 이같이 분석했다.

미국 워싱턴DC 백악관에 성조기가 게양돼 있다. AP연합뉴스

이코노미스트는 관세 정책과 노동 공급 감소, 투자 위축 등 성장률을 끌어내린 요인을 합산하는 방식으로 '비용' 규모를 산출했다.



이코노미스트가 피터슨국제경제연구소와 브루킹스연구소, 노스웨스턴대 연구진 조사 등을 종합한 결과, 트럼프의 관세 정책은 가계 구매력과 기업 이익률을 압박해 지난해 미국 국내총생산(GDP) 성장률을 약 0.2%포인트 낮춘 것으로 분석됐다.



대규모 추방 정책과 국경 봉쇄로 지난해 순이민이 최소 50년 만에 처음으로 마이너스를 기록하면서 노동 공급 감소와 소비 둔화가 성장률을 0.2%포인트 끌어내린 요인으로 지목됐다.



정책 불확실성으로 인한 기업들의 투자 위축으로는 성장률이 0.4%포인트가량 하락했다고 이코노미스트는 분석했다.



즉, 관세(-0.2%포인트), 노동 공급 감소(-0.2%포인트), 투자 위축(-0.4%포인트)을 합치면 성장률 하락 효과는 총 0.8%포인트 수준이라는 것이다.



이코노미스트는 별도로 미국 경제가 원래 얼마나 더 성장할 수 있었는지를 계산하는 방식으로도 분석을 시도했다.



미국의 작년 연간 성장률은 2.1%로 집계됐지만, AI 투자 붐과 증시 상승, 감세 효과 등을 고려하면 성장률이 약 2.7% 수준까지 가능했을 것이라는 분석이다.

지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어의 광고판에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판하는 내용의 광고가 게재돼 있다. 로이터연합뉴스

구체적으로, 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트 등 AI 클라우드 기업 4곳의 자본지출은 지난해 3천500억달러(한화 약 527조원)를 넘었고 올해는 약 7천억달러까지 늘어날 전망이다.



또 S&P500 지수는 트럼프 당선 이후 지난해 말까지 약 15% 상승했으며, 감세와 규제 완화 정책 역시 경제 성장 촉진 요인으로 평가됐다.



이코노미스트는 두 접근법 모두 트럼프 정책이 미국 성장률에 부담을 줬다는 점을 시사했다고 평가했다.



다만, 이코노미스트는 이번 분석으로 트럼프 정책으로 인한 비용 규모를 파악하는 동시에 미국 성장세가 얼마나 견조한지도 파악할 수 있었다고 강조했다.



이코노미스트는 "트럼프가 수많은 장애물을 던져놓았음에도 애틀랜타 연방준비은행의 실시간 전망에 따르면 미국 GDP는 이번 분기 연율 4% 성장 흐름을 보인다"며 "트럼프 정책 부담이 없었다면 최근 성장 흐름은 연율 기준 5%에 근접했을 수 있다"고 평가했다.

<연합>

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