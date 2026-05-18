李대통령, 스벅 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트에 “비인간적 막장 행태”

이재명 대통령이 5·18 민주화운동 46주년인 18일 ‘책상에 탁! 탱크데이’라는 이름으로 이벤트를 진행, 5·18을 폄하했다는 지적이 제기된 스타벅스코리아를 향해 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 뉴시스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “그 날(5·18) 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀는가”라며 이같이 말했다.

스타벅스는 이날 홈페이지에 올린 텀블러 기획전 이벤트에서 18일을 ‘탱크데이’로 표기하고, 날짜 옆에는 ‘책상에 탁!’이라는 문구까지 게재했다. 5·18 민주화운동 당시 광주에 투입된 계엄군의 탱크를 연상시킨다는 비판이 나왔고, ‘책상에 탁!’이라는 문구 또한 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”는 발표와 연결된다는 지적이 나왔다.

이 대통령은 “5·18 민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주 시민들의 피 어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트라니”라며 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 성토했다. 이어 “5·18 유가족 피해자들에게 사과는 했느냐”고 되물었다.

스타벅스가 프로모션에 '탱크데이'라는 표현을 사용해 논란이 일고 있다. 스타벅스 앱 캡처

정용진 신세계그룹 회장은 이날 즉각 스타벅스코리아의 손정현 대표를 경질했다.

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