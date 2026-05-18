서울 27도·대구 33도…한여름 더위 계속 [내일날씨]

화요일인 19일에도 전국적으로 초여름 더위가 이어지겠다. 낮 기온이 30도를 웃도는 지역이 나타나면서 한낮 무더위가 이어질 전망이다.

대구 중구 동성로에서 한 시민이 양산과 손 선풍기를 들고 이동하고 있다. 뉴시스

18일 기상청에 따르면 19일 전국이 구름 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 24~33도를 오르내리겠다. 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 이상 오르겠고, 일부 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오르겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·부산 18도와 27도, 인천 17도와 27도, 대전·광주 16도와 30도, 대구 17도와 33도, 울산 16도와 29도 등이다.

이번 더위는 수요일인 20일 비가 시작되면서 점차 누그러질 전망이다. 20일 오전 전남 서부와 제주산지를 시작으로 오후에는 전국으로 확대되겠고, 21일까지 이어지는 곳이 있겠다. 강원 영동과 남부지방 일부, 제주도는 21일 저녁까지 비가 이어질 가능성이 있다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 북부·서해5도·강원내륙·강원산지 5∼20㎜, 경기 남부·충청·대구·경북 5∼30㎜, 호남과 부산·울산·경남 10∼40㎜, 강원 동해안·울릉도·독도 5㎜ 안팎, 제주 20∼60㎜(산지와 남부중산간 최고 80㎜ 이상) 수준이 될 것으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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