스타벅스, 5·18에 '탱크데이' 이벤트…스벅 대표 고개 숙였다

스타벅스코리아가 5·18 광주민주화운동 등을 조롱하는 듯한 이벤트 홍보 문구를 썼다가 여론의 뭇매를 맞았다. 1980년 5월 쿠데타에 저항했던 광주 시민들에 대한 신군부의 진압을 상징하는 탱크 표현을 하필 올해로 46주년을 맞은 기념일 당일에 사용한 탓이다.

게다가 1987년 6월 항쟁을 촉발했던 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 책상에 탁 문구 마저 포함됐다. 손정현 스타벅스 대표이사는 이날 사과문을 내고 재발방지 대책을 약속했다.

스타벅스 탱크데이 이벤트. 스타벅스 홈페이지 캡처

18일 스타벅스와 업계에 따르면 지난 15일 시작된 스타벅스코리아의 텀블러 제품 할인 판매 행사는 5·18 광주민주화운동 기념일인 18일을 탱크데이로 명명했다. 탱크라는 이름의 텀블러 세트를 10% 또는 21% 할인된 가격으로 판매한다는 의미였지만, 홍보 포스터에 탱크데이와 5월18일 날짜를 위아래에 나란히 쓰면서 논란이 불거졌다. 특히 해당 문구 좌측에는 ‘책상에 탁’이라는 표현마저 있었다. 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 강민창 당시 치안본부장이 ‘책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다’고 거짓 해명을 했던 일을 연상시킬 법한 문구였다.

논란이 확산하자 이날 스타벅스코리아는 해당 이벤트를 중단했다.

손정현 스타벅스 대표이사는 이날 사과문을 내고 “잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 사과했다.

이어 “행사를 시작하기에 앞서 해당 콘텐츠가 내부에서 철저하게 검수 되지 못해 5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다”며 “이번 사건에 대해 무거운 책임감과 사안의 엄중함을 통감하고, 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다”고 말했다.

이어 “유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스도 개선해 나가도록 하겠다”며 “더욱 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 하는 교육을 실시하는 한편, 마케팅을 포함한 모든 행사를 준비함에 있어 사전 검수 절차를 철저하게 검증해 다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

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