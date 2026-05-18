종합특검, 국정원 내란 가담 정조준

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 조태용 전 국가정보원장과 홍장원 전 국정원 1차장 등 전 국정원 직원들을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건해 수사에 착수했다.

과천 특검 사무실 앞에 걸린 특검 현판. 연합뉴스

김지미 특검보는 18일 브리핑에서 “12·3 비상계엄 당시 조 전 원장과 윤석열 전 대통령이 만난 후 국정원 내 정무직 회의와 부서장 회의가 개최된 사실을 확인했다”며 “조 전 원장과 홍 전 국정원 1차장 등 전직 국정원 정무직 직원 6명에 대해 내란 중요임무 종사 혐의로 피의자 입건해 수사 중”이라고 말했다.



종합특검은 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄을 정당화하기 위해 미국 등 우방국에 ‘자유민주주의 수호를 위한 계엄’이라는 취지의 메시지를 전달하려는 시도에 국정원도 개입한 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 종합특검은 신원식 전 국가안보실장과 김태효 전 국가안보실 1차장 등이 외교비서관 등을 통해 미국 중앙정보국(CIA) 등 우방국에 이 같은 내용의 메시지를 보내려 했다는 의혹을 수사 중이다.



앞서 종합특검은 지난달 국정원 전산서버에 대한 압수수색 영장을 집행하고 관계자 40여명을 조사했다. 아울러 조 전 원장에 대해 소환조사를 통보했으나 조 전 원장이 거부했다고 밝혔다. 종합특검은 이날 홍 전 1차장에 대해 22일 소환조사를 통보했다.



윤석열정부의 ‘관저 이전 의혹’도 수사하는 종합특검은 당시 대통령실이 ‘관저 이전 관련 추가 비용을 행정안전부가 부담하라’는 지시에 항의한 행안부 공무원들을 상대로 보복성 인사가 있었다고 의심하고 있다.



종합특검은 3월 행안부를 압수수색하면서 관저 이전 업무 담당 공무원이 윗선에 “지시를 받아들이기 어렵다. 차라리 인사조치를 해 달라”는 취지로 요청한 문서를 확보한 것으로 전해졌다.



종합특검은 지난주 관저 이전 당시 대통령실 핵심 실무진이었던 김오진 전 국토교통부 1차관, 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 김대기 전 대통령비서실장 등을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하며 관련 수사에 속도를 내고 있다. 아울러 감사원과 유병호 감사위원 자택 등을 압수수색하며 관저 이전 의혹 관련 감사원의 부실 감사 의혹 수사에도 착수했다.

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