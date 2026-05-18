[속보] 이재명 대통령 지지율 60.5% 기록, 3주 만에 60%대 복귀

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 도산1리 마을에서 열린 모내기 행사에서 이앙기 운행 체험을 마치고 얼굴은 묻은 흙을 닦고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 민생 경제 행보에 힘입어 3주 만에 60%대를 복귀했다는 여론조사 결과가 나왔다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11일부터 15일까지 전국 18세 이상 2506명을 대상으로 조사했다. 18일 발표된 결과에 따르면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 직전 조사보다 0.8%포인트 오른 60.5%로 집계됐다.

이 대통령의 지지율은 지난 4월 5주차 조사에서 59.5%, 5월 1주차 조사에서 59.7%를 기록하며 잠시 50%대에 머물렀으나 이번 조사에서 다시 60%선을 넘어섰다. 반면 국정수행에 대한 부정평가는 직전 조사보다 0.6%포인트 낮아진 35.1%로 나타났으며 잘 모름이라고 답한 비율은 4.4%였다.

지역별로 살펴보면 이 대통령의 지지율은 호남에서 81.6%로 가장 높은 수치를 기록했다. 이어서 인천·경기지역이 64.1%, 충청권이 59.0%, 부산·울산·경남이 55.6%로 나타났다. 대구·경북은 53.7%, 서울은 52.2% 순으로 조사됐다.

리얼미터 측은 이번 지지율 상승에 대해 코스피 시장이 사상 처음으로 8000 선을 돌파한 점을 주요 원인으로 꼽았다. 이와 함께 대구·경북 신공항 건설 현장을 방문하는 등 현장 중심의 민생 행보가 가시화되면서 여론이 긍정적으로 반응한 것으로 분석된다고 밝혔다. 경제적 성과와 지역 개발에 대한 기대감이 동시에 작용한 결과라는 평가가 나온다.

대통령 지지율 상승과 달리 정당 지지도에서는 더불어민주당이 조정을 받고 국민의힘이 반등하는 모습을 보였다. 지난 14일부터 15일까지 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 진행된 정당 지지도 조사 결과 더불어민주당은 전주보다 2.9%포인트 떨어진 45.8%를 기록했다.

반면 국민의힘은 전주 대비 2.6%포인트 상승한 33.5%로 집계되어 양당 간의 지지율 격차가 이전보다 줄어들었다. 이외 정당의 지지율은 조국혁신당 3.8%, 개혁신당 3.2%, 진보당 1.8% 순으로 가리켰다.

지역별 정당 지지율을 보면 민주당은 인천·경기에서 51.6%, 호남에서 57.2%를 얻어 우세를 유지했다. 충청권에서는 48.2%, 서울에서는 39.8%로 나타났다. 국민의힘은 대구·경북에서 48.5%로 가장 높은 지지를 받았으며 서울 37.9%, 충청 35.3%, 인천·경기 28.7%, 호남 20.7%를 기록했다. 부산·울산·경남 지역에서는 민주당이 37.4%, 국민의힘이 36.7%를 얻어 팽팽한 접전 양상을 보였다.

이번 대통령 국정 수행 평가 조사는 무선 전화 자동 응답 방식으로 진행됐으며 응답률은 4.3%다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.0%포인트다. 정당 지지율 조사는 같은 방식으로 이틀간 진행됐으며 응답률은 3.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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