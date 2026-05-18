정연, 언니 공승연 덕에 '쿠싱증후군' 발견 "친언니라 고마워"

그룹 '트와이스' 멤버 정연과 배우 공승연 자매가 가장 어두웠던 투병의 시기를 함께 극복한 애틋한 사연을 고백했다.

지난 17일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 공식 SNS 채널에는 두 사람의 속 깊은 대화가 담긴 선공개 영상이 게재됐다.

영상 속 정연은 지난 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 희소질환인 '쿠싱증후군'을 진단받고 활동을 잠정 중단했던 시기를 회상했다.

정연은 "정신적으로 힘든 시기에 자신을 붙잡아 병원으로 이끌고 정확한 진단을 받게 해준 사람이 언니 공승연이었다"며 감사의 마음을 전했다.

공승연 역시 혼자 있을 동생이 불안해 숙소를 수시로 찾았고, 결국 자신의 집으로 데려와 함께 살며 밤낮으로 곁을 지켰던 당시의 심경을 털어놓았다.

시련을 딛고 일어선 두 사람은 현재 각자의 자리에서 전성기를 맞이하고 있다. 정연은 건강을 회복해 트와이스 월드 투어 스케줄을 소화 중이며, 공승연은 최근 MBC TV 드라마 '21세기 대군부인'을 통해 대중과 평단의 큰 사랑을 받았다.

정연은 "언니가 나의 친언니가 돼줘서 너무 고맙고 미안하다"며 눈시울을 붉혔고, 공승연은 "동생이 다시 리즈 시절을 되찾았다는 이야기를 들을 때 가장 기쁘다. 정연이는 뭘 해도 제대로 하는 친구"라며 두터운 신뢰를 드러냈다.

서로의 버팀목이 돼준 두 자매의 진솔한 이야기는 오는 20일 오후 8시45분 '유퀴즈'에서 방송된다.

<뉴시스>

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