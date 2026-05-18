혈액암 투병 진성, 성대 진단 충격…"수술해야 한다"

가수 진성이 성대에 혹이 생겨 수술이 필요하다는 진단을 받았다.

진성은 17일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 대학병원 이비인후과에 가서 후두 검사를 받았다.

진성은 "감기 기운이 약간 있었다. 다른 때 같으면 1~2주 약을 먹으면 나았는데 이번에 4주 넘게 지속돼 가래가 계속 있다"고 말했다.

의사는 진성 후두 내시경을 한 뒤 "생각보다 목소리가 안 좋을 수 있겠다는 생각이 든다. 오른쪽 성대 앞쪽에 혹이 하나 있다"고 했다.

그는 "2016년 혈액암 판정을 받았었다. 주위 분들 중에도 후두암에 걸려 고생하는 분이 있다. 항시 마음이 불안하다"고 했다.

의사는 목에 이물감도 느껴진다는 진성에게 초음파 검사를 받게 했다. 의사는 "진성 선생님은 수술이 필요한 것 같긴 하다"고 말했다.

그러면서 "혹 정체는 5㎜ 정도 되는 단순 물혹이다. 물혹 제거 수술은 간단하다. 목에 다른 혹은 없다"고 말했다.

진성은 "자연 치유는 안 되냐"고 물었다.

의사는 "후두가 목 안 깊숙하게 있어 쉽게 눈으로 볼 수 없다. 조그마한 혹이라도 수술로 떼어야 한다. 놔둔다고 없어지지 않는다. 수술로 떼어야 회복되고 목소리가 좋아질 수 있다"고 했다.

<뉴시스>

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