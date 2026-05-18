공영민 고흥군수 후보 “3대 미래산업·교통망으로 고흥 대전환” [6·3의 선택]

더불어민주당 공영민 전남 고흥군수 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

공 후보는 17일 고흥군 선거사무소에서 지지자와 주민 등 3000여 명이 참석한 가운데 개소식을 열고 “민선 8기 동안 준비한 대규모 사업을 민선 9기에는 반드시 완성해 군민이 체감하는 고흥 성공시대를 만들겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 공영민 전남 고흥군수 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 공영민 후보측 제공

이날 행사에는 더불어민주당 문금주·신정훈·주철현 국회의원을 비롯해 지역 주민과 지지자들이 참석해 공 후보의 재선 도전에 힘을 보탰다.

문금주 의원은 축사에서 “우주발사체 국가산단과 드론·UAM 산업, 스마트팜 조성, 고흥~광주 고속도로, 우주선 철도 건설 등 초대형 국책사업이 추진되는 중요한 시기”라며 “사업 완성을 위해 공 후보에게 힘을 모아달라”고 말했다.

주철현 의원도 “국가예산과 중앙행정 경험, 폭넓은 인적 네트워크를 갖춘 공영민 후보야말로 고흥 현안을 해결할 적임자”라고 강조했다.

신정훈 의원은 “예비후보 등록 전부터 국회와 중앙부처를 오가며 내년도 국비 확보에 뛰는 모습에 감동했다”며 적극적인 지원 의사를 밝혔다.

정청래 민주당 대표와 한병도 원내대표도 영상 메시지를 통해 공 후보 지지와 고흥 발전 기대를 전했다.

공 후보는 인사말에서 “민선 8기 핵심은 군민 통합이었다”며 “갈등과 편 가르기를 줄이고 군민의 힘을 하나로 모으는 데 집중했다”고 말했다.

이어 “우주·드론·스마트팜 중심의 3대 미래 전략산업과 고속도로·철도·국도 확장 등 3대 교통 인프라를 통해 2030년 고흥 인구 10만 시대 기반을 만들겠다”고 밝혔다.

그는 주요 공약으로 △우주발사체 산업클러스터 구축 △드론·UAM 산업 중심지 육성 △고흥형 스마트팜 혁신밸리 확대 △고흥읍~봉래 국도 15호선 4차선 확장 △고흥~광주 고속도로 건설 △고흥역·녹동역 우주선 철도 건설 등을 제시했다.

또 “말보다 행동으로 군민과의 약속을 반드시 지키겠다”며 “누가 지역 발전의 적임자인지 현명하게 판단해 달라”고 지지를 호소했다.

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